Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40505

26 августа 2019, 19:21



Пенсионеров Красноярского края приглашают стать участниками Всероссийского конкурса «Спасибо интернету – 2019».

Стать участниками конкурса могут пользователи сети Интернет пенсионного и предпенсионного возраста. «Этот конкурс логично перекликается с нацпроектом «Демография» и его региональным проектом «Старшее поколение». Такие мероприятия должны побуждать граждан пожилого возраста к получению новых знаний, к адаптации в современном обществе, к повышению качества их жизни», – рассказала министр социальной политики Красноярского края Ирина Пастухова. Для участия в состязании необходимо написать и отправить историю по одной из предложенных тем: «Портал gosuslugi.ru – мой опыт», «Мои интернет-достижения», «Моя общественная интернет-инициатива» и «Интернет-предприниматель, интернет-работодатель». Подробная информация о конкурсе размещена на портале: азбукаинтернета.рф/konkurs/contest_terms_and_conditions.php. Награждение победителей состоится в ноябре в Москве. Фото: kumertime.rbsmi.ru

Просмотров:56 Всероссийский конкурс личных достижений пенсионеров в освоении компьютерной грамотности «Спасибо интернету – 2019» проводится при поддержке Минтруда РФ, Пенсионного фонда России и «Ростелекома».Стать участниками конкурса могут пользователи сети Интернет пенсионного и предпенсионного возраста.«Этот конкурс логично перекликается с нацпроектом «Демография» и его региональным проектом «Старшее поколение». Такие мероприятия должны побуждать граждан пожилого возраста к получению новых знаний, к адаптации в современном обществе, к повышению качества их жизни», – рассказала министр социальной политики Красноярского края Ирина Пастухова.Для участия в состязании необходимо написать и отправить историю по одной из предложенных тем: «Портал gosuslugi.ru – мой опыт», «Мои интернет-достижения», «Моя общественная интернет-инициатива» и «Интернет-предприниматель, интернет-работодатель». Подробная информация о конкурсе размещена на портале: азбукаинтернета.рф/konkurs/contest_terms_and_conditions.php.Награждение победителей состоится в ноябре в Москве.Фото: kumertime.rbsmi.ru