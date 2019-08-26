Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40506

26 августа 2019, 19:23



Более 30 мешков бытового мусора собрали в районе дебаркадера участники экологического субботника «Чистый берег».

В акции приняли участие сотрудники администрации города, представители политических партий Таймыра, коллективы Физкультурно-спортивного центра здоровья семьи и Дудинского детского сада комбинированного вида «Морозко», неравнодушные жители заполярной столицы. Всего во время субботника активисты собрали 36 мешков бытового мусора и значительное количество металлолома. Организатором экологического мероприятия выступила инициативная группа граждан города Дудинки при содействии администрации. Партнёром по вывозу бытового мусора с берега стал Заполярный транспортный филиал компании «Норникель», за вывоз металла отвечал ООО «АМК - Север», а компания «Два повара» угостила участников мероприятия шашлыками и чаем.

Просмотров:51 В минувшую субботу в рамках Общероссийской акции «Чистый берег» в столице Таймыра прошёл второй в этом году экологический субботник. Местом его проведения стал берег Енисея в районе дебаркадера.В акции приняли участие сотрудники администрации города, представители политических партий Таймыра, коллективы Физкультурно-спортивного центра здоровья семьи и Дудинского детского сада комбинированного вида «Морозко», неравнодушные жители заполярной столицы. Всего во время субботника активисты собрали 36 мешков бытового мусора и значительное количество металлолома.Организатором экологического мероприятия выступила инициативная группа граждан города Дудинки при содействии администрации. Партнёром по вывозу бытового мусора с берега стал Заполярный транспортный филиал компании «Норникель», за вывоз металла отвечал ООО «АМК - Север», а компания «Два повара» угостила участников мероприятия шашлыками и чаем.