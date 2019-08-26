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26 августа 2019, 19:23

Более 30 мешков бытового мусора собрали в районе дебаркадера участники экологического субботника «Чистый берег».


В минувшую субботу в рамках Общероссийской акции «Чистый берег» в столице Таймыра прошёл второй в этом году экологический субботник. Местом его проведения стал берег Енисея в районе дебаркадера.
В акции приняли участие сотрудники администрации города, представители политических партий Таймыра, коллективы Физкультурно-спортивного центра здоровья семьи и Дудинского детского сада комбинированного вида «Морозко», неравнодушные жители заполярной столицы. Всего во время субботника активисты собрали 36 мешков бытового мусора и значительное количество металлолома.
Организатором экологического мероприятия выступила инициативная группа граждан города Дудинки при содействии администрации. Партнёром по вывозу бытового мусора с берега стал Заполярный транспортный филиал компании «Норникель», за вывоз металла отвечал ООО «АМК - Север», а компания «Два повара» угостила участников мероприятия шашлыками и чаем.
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    Список новостей

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16:40   Сегодня к профессиональному празднику награждали лучших шахтёров Норильска. 16:31   Дорогу на водозабор Ергалах на время учений перекроют.
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15:58   Проект норильского СКИФа вошёл в шорт-лист VII Открытого конкурса профессионального мастерства «Ревизор–2019». 14:58   Родителей норильских школьников приглашают на встречи с классными руководителями.
14:58   Изменены даты проведения гидравлических испытаний в Центральном районе и Оганере. 13:51   «Единство» ставит мировой рекорд беспроводной связи.
13:42   В России ликвидируются посты ДПС. Информация по Норильску. 12:36   Диксон - Индия: южная страна может стать одним из инвесторов для реализации проекта по освоению Таймырского угольного бассейна.
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