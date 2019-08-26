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26 августа 2019, 19:31



Обошли североморцев: команда Дудинки обыграла спортсменов Северного флота во всех дисциплинах «Кубка северных городов». На Таймыре завершился турнир по игровым видам спорта.

По результатам соревнований по мини-футболу первое место заняла команда города Дудинки, на втором месте оказалась сборная БПК «Вице-адмирал Кулаков», бронзу завоевала команда БДК «Кондопога». В волейболе лидерами стали спортсмены из Дудинки, серебро завоевала команда ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель», на третьем месте оказалась сборная БПК «Вице-адмирал Кулаков». Итоги игр по баскетболу сложились следующим образом: на первом месте дудинская команда, второе - у БПК «Вице-адмирал Кулаков», третье место - у БДК «А. Отраковский». По результатам всех игр победителем стала команда Дудинки. Все участники получили призы и памятные подарки. Завтра, 27 августа в 17:00, на Ледовой арене «Таймыр» состоится открытие турнира по хоккею с шайбой среди команд Северного флота, Дудинки и Норильска. Вход бесплатный. Фото taimyr24.ru

Просмотров:44 В заполярной столице состоялось торжественное закрытие турнира по игровым видам спорта - мини-футболу, волейболу, баскетболу.По результатам соревнований по мини-футболу первое место заняла команда города Дудинки, на втором месте оказалась сборная БПК «Вице-адмирал Кулаков», бронзу завоевала команда БДК «Кондопога». В волейболе лидерами стали спортсмены из Дудинки, серебро завоевала команда ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель», на третьем месте оказалась сборная БПК «Вице-адмирал Кулаков». Итоги игр по баскетболу сложились следующим образом: на первом месте дудинская команда, второе - у БПК «Вице-адмирал Кулаков», третье место - у БДК «А. Отраковский».По результатам всех игр победителем стала команда Дудинки. Все участники получили призы и памятные подарки.Завтра, 27 августа в 17:00, на Ледовой арене «Таймыр» состоится открытие турнира по хоккею с шайбой среди команд Северного флота, Дудинки и Норильска. Вход бесплатный.Фото taimyr24.ru