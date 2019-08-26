Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40508

26 августа 2019, 19:55



Охотоведы Норильска разыскивают медведя, который накануне днём пришёл на территорию турбазы «Мечта».

Представитель ведомства отметил, что медведей регулярно видят вблизи турбаз «Мечта» и «Берёзка», эти сигналы проверяются инспекторами. Накануне днём в соцсетях появилась запись, на которой авторы видео с помощью сирены прогоняют разгуливающего по турбазе медвежонка.

Просмотров:352 «Мы получили от горожан информацию о том, что на территории турбазы «Мечта» замечен медведь. Охотоведы на сегодняшний день его ещё не обнаружили, ведутся поиски», - сообщают в отделе госконтроля и надзора в области охраны и использования объектов животного мира и среды их обитания.Представитель ведомства отметил, что медведей регулярно видят вблизи турбаз «Мечта» и «Берёзка», эти сигналы проверяются инспекторами.Накануне днём в соцсетях появилась запись, на которой авторы видео с помощью сирены прогоняют разгуливающего по турбазе медвежонка.