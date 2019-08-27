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27 августа 2019, 10:36

В Норильске до 1 октября проводится ежегодная межведомственная акция «Помоги пойти учиться». Центр занятости предлагает собственные варианты участия в ней.


В отделе профобучения и профконсультирования Центра занятости Норильска в этот период можно получить информацию о недоборе абитуриентов в учреждения профобразования на 2019/2020 учебный год. Здесь же специалисты сориентируют вас по выбору сферы деятельности, вариантам трудоустройства, профобучению и получению дополнительного профобразования.
«Помимо прочего, можно получить государственные услуги по психологической поддержке, социальной адаптации на рынке труда, содействию самозанятости несовершеннолетних, зарегистрированных в службе занятости в качестве безработных», - отметили в ЦЗН города.
Также в период проведения акции в Центре занятости организована работа телефона горячей линии - 34-03-84. По этому номеру можно узнать об услугах службы занятости, положении на рынке труда, возможности и условиях получения востребованных специальностей, учебно-производственной базе территории.
Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 34-20-98, 34-37-31 в отделе профобучения и профконсультирования ЦЗН Норильска.
Фото Владимира Макушкина
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    Список новостей

 27 августа 2019 
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16:54   «Вся таблица Менделеева» откроется в Музее Норильска 2 сентября. 16:51   Сегодня в Норильск вернулась вторая смена ребят, которые отдыхали в лагере «Вита». Летний сезон закрыт.
16:10   Исчезнет ли тундра из-за изменения климата? На Таймыре проводятся новые исследования. 16:06   В Норильск с рабочим визитом прибыла депутат Госдумы РФ Раиса Кармазина.
15:36   Подведены предварительные итоги межвидового учения по обороне важного промышленного объекта. 15:31   В Кайеркане благоустраивают городскую среду: на набережной ручья вовсю идёт строительство площадок и дорожек зоны отдыха.
15:18   Жители Красноярского края всё чаще оплачивают услуги ЖКХ в отделениях почтовой связи. 14:08   На корабле Северного флота состоялось посвящение школьников в юнармейцы.
13:47   Новые камеры видеонаблюдения на дорогах Красноярья работают неисправно, на подрядчика подали в суд. В Норильске эта компания установила один комплект фиксации нарушений. 12:17   Совещание о состоянии законности в сфере обеспечения экологической безопасности на территории Норильска провёл исполняющий обязанности прокурора Норильска Хаваж Гутаев.
12:07   Спикер норильского парламента проинспектировал ход капитальных и текущих ремонтов на территории управляющей компании «Жилкомсервис». 11:52   В Центре занятости населения прошла ярмарка вакансий. На ней было представлено 300 рабочих мест.
10:36   В Норильске до 1 октября проводится ежегодная межведомственная акция «Помоги пойти учиться». Центр занятости предлагает собственные варианты участия в ней.

 26 августа 2019 
19:55   Охотоведы Норильска разыскивают медведя, который накануне днём пришёл на территорию турбазы «Мечта». 19:31   Обошли североморцев: команда Дудинки обыграла спортсменов Северного флота во всех дисциплинах «Кубка северных городов». На Таймыре завершился турнир по игровым видам спорта.
19:23   Более 30 мешков бытового мусора собрали в районе дебаркадера участники экологического субботника «Чистый берег». 19:21   Пенсионеров Красноярского края приглашают стать участниками Всероссийского конкурса «Спасибо интернету – 2019».
18:51   К 55-летнему юбилею Снежногорска в посёлке открыли православный храм. 18:25   Норильский драмтеатр едет на гастроли в Москву.
18:12   Вчера завершился чемпионат города по футболу сезона 2019 года. Победу празднует одна из пятёрки команд-лидеров – «Океан». 18:03   Мини-футбольный клуб "Норильский никель" одержал уверенную победу в третьем контрольном матче над московским "Спартаком".
17:31   Вступили в силу поправки к закону, которые устанавливают правила работы фитнес-центров в России. О том, как это отразится на норильчанах, мы спросили у тренера по кроссфиту. 17:29   Комитет Госдумы по безопасности поддержал идею ввести хорошо различимые опознавательные номера для полицейских и росгвардейцев.
17:09   Норильское местное отделение «Боевого братства» совместно с казачеством организовали для школьников полевой выход в тундру с ночёвкой. 16:58   У норильских сантехников начался грибной сезон.
16:43   Семь классов из пяти школ Норильска уже участвуют в акции «Дети вместо цветов»: второй раз фонд «69 параллель» присоединяется к Всероссийской благотворительной акции.

 25 августа 2019 
16:16   На площади Памяти Героев сегодня открыли памятный знак Военно-морского флота.

 24 августа 2019 
17:35   «Горняки – первые люди в производственной цепочке комбината», - глава Норильска поздравил горожан с открытием новой скульптуры. 17:30   Рудная столица празднует День горняка.
16:50   Сегодня в кинокомплексе «Родина» отмечают День российского кино. 16:08   Долгожданная скульптура Горняка открыта.

 23 августа 2019 
18:14   В этом году первые звонки в школах Большого Норильска прозвенят 2 сентября. Первый раз в первый класс придут 2750 первоклашек. Всего за парты сядут более 24 тысяч учащихся. 18:13   Норильские школы к новому учебному году готовы.
18:12   Норильчане стали чаще использовать поддельные диагностические карты. Только за последнюю неделю выявлено пять фактов подлога. 17:01   «Брасс-банда» - на Красной площади: сегодня в Москве открывается фестиваль «Спасская башня», на котором выступит и знаменитый норильский оркестр.
16:40   Сегодня к профессиональному празднику награждали лучших шахтёров Норильска. 16:31   Дорогу на водозабор Ергалах на время учений перекроют.
15:27   Всероссийский день бега «Кросс нации» пройдёт в Норильске 7 сентября. 15:18   Норильчанин Геннадий Мурашов занял третье место на ЧМ по тяжелой атлетике.
14:44   Норильчанин угнал погрузчик работодателя в счёт долга по зарплате. 14:02   «Норникель» вступает на путь безлюдного производства: в компании утверждена программа развития информационных технологий до 2023 года.
12:38   Полярная арт-резиденция открывает новый творческий сезон. 12:35   Жителей и гостей Таймыра приглашают присоединиться к всероссийской акции «Чистый берег».
11:29   В День государственного флага норильские школьники побывали с экскурсией в Дудинке. 11:28   Фестиваль уличного кино объявляет конкурс.
11:27   В библиотеке празднование Дня государственного флага одним днём не ограничилось. 10:16   Завершилась десятидневная экспедиция членов Туруханского отделения РГО на полярную станцию «Мыс Стерлигова».

 22 августа 2019 
18:49   В эти минуты на Театральной площади идёт концерт: норильчане отмечают День российского флага.




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