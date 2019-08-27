Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40509

27 августа 2019, 10:36



В Норильске до 1 октября проводится ежегодная межведомственная акция «Помоги пойти учиться». Центр занятости предлагает собственные варианты участия в ней.

«Помимо прочего, можно получить государственные услуги по психологической поддержке, социальной адаптации на рынке труда, содействию самозанятости несовершеннолетних, зарегистрированных в службе занятости в качестве безработных», - отметили в ЦЗН города. Также в период проведения акции в Центре занятости организована работа телефона горячей линии - 34-03-84. По этому номеру можно узнать об услугах службы занятости, положении на рынке труда, возможности и условиях получения востребованных специальностей, учебно-производственной базе территории. Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 34-20-98, 34-37-31 в отделе профобучения и профконсультирования ЦЗН Норильска. Фото Владимира Макушкина

Просмотров:212 В отделе профобучения и профконсультирования Центра занятости Норильска в этот период можно получить информацию о недоборе абитуриентов в учреждения профобразования на 2019/2020 учебный год. Здесь же специалисты сориентируют вас по выбору сферы деятельности, вариантам трудоустройства, профобучению и получению дополнительного профобразования.«Помимо прочего, можно получить государственные услуги по психологической поддержке, социальной адаптации на рынке труда, содействию самозанятости несовершеннолетних, зарегистрированных в службе занятости в качестве безработных», - отметили в ЦЗН города.Также в период проведения акции в Центре занятости организована работа телефона горячей линии - 34-03-84. По этому номеру можно узнать об услугах службы занятости, положении на рынке труда, возможности и условиях получения востребованных специальностей, учебно-производственной базе территории.Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 34-20-98, 34-37-31 в отделе профобучения и профконсультирования ЦЗН Норильска.Фото Владимира Макушкина