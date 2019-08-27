Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40510

27 августа 2019, 11:52



В Центре занятости населения прошла ярмарка вакансий. На ней было представлено 300 рабочих мест.

Ярмарку посетили более 200 норильчан. Порядка 20 посетителей получили консультацию специалиста по профобучению и профконсультированию. Юридическая консультация по вопросам занятости и социальным гарантиям при увольнении с работы по сокращению была оказана 12 гражданам. Участники ярмарки вакансий узнали о возможности поиска подходящего варианта работы или сотрудника на предприятие через интерактивный портал Агентства труда и занятости населения Красноярского края и общероссийской информационной базы «Работа в России». Работодатели, в свою очередь, узнали о том, что при заключении договоров со службой занятости об организации стажировки для молодых специалистов и квалифицированных рабочих им частично компенсируются затраты по выплате зарплаты выпускникам профессиональных учебных заведений и их наставникам. Фото Владимира Макушкина

Просмотров:154 Среди профессий и специальностей, предложенных соискателям, были: юрисконсульт, инженер, механик, электромонтёр, полицейский, электрослесарь, водитель автомобиля, слесарь по ремонту парогазотурбинного оборудования, лаборант химического анализа, столяр, штукатур, кассир, кондуктор, подсобный рабочий и т. д.Ярмарку посетили более 200 норильчан. Порядка 20 посетителей получили консультацию специалиста по профобучению и профконсультированию. Юридическая консультация по вопросам занятости и социальным гарантиям при увольнении с работы по сокращению была оказана 12 гражданам.Участники ярмарки вакансий узнали о возможности поиска подходящего варианта работы или сотрудника на предприятие через интерактивный портал Агентства труда и занятости населения Красноярского края и общероссийской информационной базы «Работа в России». Работодатели, в свою очередь, узнали о том, что при заключении договоров со службой занятости об организации стажировки для молодых специалистов и квалифицированных рабочих им частично компенсируются затраты по выплате зарплаты выпускникам профессиональных учебных заведений и их наставникам.Фото Владимира Макушкина