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27 августа 2019, 12:07



Спикер норильского парламента проинспектировал ход капитальных и текущих ремонтов на территории управляющей компании «Жилкомсервис».

Так, на ул. Кирова, 29, подрядные организации ремонтируют кровлю и нулевой цикл. По словам и. о. генерального директора ООО «ЖКС» Ольги Сарычевой, работы ведутся в соответствии с графиком, и, несмотря на то, что процесс очень «шумный», жильцы относятся к этому с пониманием: «Проблему текущих кровель нам почти удалось полностью решить – за последние два года мы «залатали» большинство прогнивших крыш. Сейчас основной «бедой» могу назвать продувание газозолобетонных панелей в хрущёвках, - рассказала она. Как отметил председатель НГСД Александр Пестряков, проблему продуваемости фасадов панельных домов герметизацией стыков не решить – «крошатся» сами панели, давно отслужившие свой срок. Поэтому требуется капитальный ремонт фасада дома, а это дорогостоящие работы и единовременно отремонтировать все «холодные» дома не получится. «Ежегодно муниципалитет в рамках местной программы выделяет деньги на ремонт фасадов, какие-то дома удаётся отремонтировать за счёт регоператора. Однако мы прекрасно понимаем, что этих мер недостаточно и необходимо строительство новых домов взамен пришедших в негодность», - заявил он. Кроме капремонтов «ЖКС» выполняет и текущие: в этом году компания отремонтирует более 6 тысяч кв. метров металлических кровель и почти 7,5 тысячи - мягких, загерметизирует более 7 тысяч погонных метров стыков стеновых панелей и приведёт в порядок 44 подъезда. Также этим летом УК совместно с волонтёрами установили в нескольких дворах специальные урны для отходов жизнедеятельности животных и взяли на себя обязательство безвозмездно обслуживать эти урны. Александр Пестряков обратил внимание, что ремонт подъездов в жилых домах – это один из наиболее эффективных способов создания комфорта проживания. И сообщил, что, принимая во внимание важность этой работы, городской Совет выступил с инициативой о создании муниципальной программы по ремонту подъездов в жилых домах на условиях софинансирования данных работ управляющими компаниями и собственниками. Ожидается, что такая программа после проведения всех необходимых расчётов может заработать в Норильске уже с 2021 года. По мнению спикера местного парламента это будет серьёзным подспорьем для управляющих компаний, поскольку средств на проведение ремонта в подъездах всегда не хватает. Подводя итоги выездного рабочего совещания, председатель горсовета рекомендовал руководству управляющей компании активнее работать с собственниками в части благоустройства придомовых территорий и продолжать комплексную работу по ремонту подъездов жилых домов: «ЖКС» – управляющая компания с самой большой в Норильске территорией обслуживания, поэтому им приходится непросто в плане приведения в порядок жилого фонда, который долгое время обслуживался не очень хорошо. Муниципалитет старается идти навстречу и по мере возможности выделять бюджетные средства на ремонт самых «проблемных» домов, и эти совместные усилия дают видимый результат – количество жалоб от жителей значительно снизилось», - резюмировал Александр Пестряков. Фото Владимира Макушкина

Просмотров:156 В 2019 году на территории этой управляющей компании выполняются капремонты более чем на 40 зданиях.Так, на ул. Кирова, 29, подрядные организации ремонтируют кровлю и нулевой цикл. По словам и. о. генерального директора ООО «ЖКС» Ольги Сарычевой, работы ведутся в соответствии с графиком, и, несмотря на то, что процесс очень «шумный», жильцы относятся к этому с пониманием: «Проблему текущих кровель нам почти удалось полностью решить – за последние два года мы «залатали» большинство прогнивших крыш. Сейчас основной «бедой» могу назвать продувание газозолобетонных панелей в хрущёвках, - рассказала она.Как отметил председатель НГСД Александр Пестряков, проблему продуваемости фасадов панельных домов герметизацией стыков не решить – «крошатся» сами панели, давно отслужившие свой срок. Поэтому требуется капитальный ремонт фасада дома, а это дорогостоящие работы и единовременно отремонтировать все «холодные» дома не получится.«Ежегодно муниципалитет в рамках местной программы выделяет деньги на ремонт фасадов, какие-то дома удаётся отремонтировать за счёт регоператора. Однако мы прекрасно понимаем, что этих мер недостаточно и необходимо строительство новых домов взамен пришедших в негодность», - заявил он.Кроме капремонтов «ЖКС» выполняет и текущие: в этом году компания отремонтирует более 6 тысяч кв. метров металлических кровель и почти 7,5 тысячи - мягких, загерметизирует более 7 тысяч погонных метров стыков стеновых панелей и приведёт в порядок 44 подъезда. Также этим летом УК совместно с волонтёрами установили в нескольких дворах специальные урны для отходов жизнедеятельности животных и взяли на себя обязательство безвозмездно обслуживать эти урны.Александр Пестряков обратил внимание, что ремонт подъездов в жилых домах – это один из наиболее эффективных способов создания комфорта проживания. И сообщил, что, принимая во внимание важность этой работы, городской Совет выступил с инициативой о создании муниципальной программы по ремонту подъездов в жилых домах на условиях софинансирования данных работ управляющими компаниями и собственниками. Ожидается, что такая программа после проведения всех необходимых расчётов может заработать в Норильске уже с 2021 года. По мнению спикера местного парламента это будет серьёзным подспорьем для управляющих компаний, поскольку средств на проведение ремонта в подъездах всегда не хватает.Подводя итоги выездного рабочего совещания, председатель горсовета рекомендовал руководству управляющей компании активнее работать с собственниками в части благоустройства придомовых территорий и продолжать комплексную работу по ремонту подъездов жилых домов: «ЖКС» – управляющая компания с самой большой в Норильске территорией обслуживания, поэтому им приходится непросто в плане приведения в порядок жилого фонда, который долгое время обслуживался не очень хорошо. Муниципалитет старается идти навстречу и по мере возможности выделять бюджетные средства на ремонт самых «проблемных» домов, и эти совместные усилия дают видимый результат – количество жалоб от жителей значительно снизилось», - резюмировал Александр Пестряков.Фото Владимира Макушкина