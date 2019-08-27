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27 августа 2019, 12:17

Совещание о состоянии законности в сфере обеспечения экологической безопасности на территории Норильска провёл исполняющий обязанности прокурора Норильска Хаваж Гутаев.


В работе также приняли участие представители администрации города, управляющих компаний, Роспотребнадзора, руководитель оператора по обращению с твёрдыми коммунальными отходами «РостТех», представители хозяйствующих субъектов, сотрудники прокуратуры города.
В ходе заседания обсуждались вопросы образования несанкционированных свалок в районе базы Урванцева, Вальковского шоссе, Старого города, а также достаточности мер, принимаемых органами власти.
Одна из причин возникновения стихийных свалок - уклонение предприятий от заключения договоров на вывоз мусора и незаконная работа частных организаций. Подобным фактам уполномоченными органами будет дана надлежащая правовая оценка.
Хаваж Гутаев обратил внимание на актуальность обозначенных проблем. Потребовал незамедлительно направить усилия на фактическое устранение нарушений законов.
По результатам обсуждения выработаны предложения по улучшению ситуации в сфере обращения с отходами и свалками, запланировано проведение ряда надзорных мероприятий, в том числе совместных, исполнение которых взято на контроль руководством прокуратуры города.

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16:40   Сегодня к профессиональному празднику награждали лучших шахтёров Норильска. 16:31   Дорогу на водозабор Ергалах на время учений перекроют.
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 22 августа 2019 
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