Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40513

27 августа 2019, 13:47



Новые камеры видеонаблюдения на дорогах Красноярья работают неисправно, на подрядчика подали в суд. В Норильске эта компания установила один комплект фиксации нарушений.

Контракт на 25 комплектов фиксации нарушений заключили ещё в апреле этого года. Проверить установленные камеры должны были уже 13 июля, но подрядчик затянул сроки, рассказали в «КрУДор». С 24 по 30 июля дорожники провели первую проверку камер видеонаблюдения и обнаружили серьёзные недостатки. «По итогам проверки были определены недостатки в части технических характеристик приборов, влияющие на качество фотоматериалов и на корректность измеряемых показателей», – рассказали специалисты «КрУДор». Дорожники поручили подрядчику исправить неполадки, но повторная проверка 6 августа показала – недочёты не исправили. 9 августа руководству компании отправлена претензия, с которой они не согласились. 20 августа для расторжения контракта с ООО «АИСТ» «КрУДор» обратился в суд. Если суд расторгнет контракт, подрядчик демонтирует камеры. Суд также определит, какого размера будут штрафные санкции. В Норильске один комплект видеокамер эта подрядная организация установила у лыжной базы «Оль-Гуль». Пока претензий к работе техники у «Норильскавтодора» не было.

Просмотров:144 Работы по установке 19 видеокамер в Красноярске и шести – в городах края вела питерская компания ООО «Аист», которая в течение всего срока монтажа техники срывала сроки и нарушала правила установки. Камеры и сейчас работают с перебоями, сообщает портал ТВК.Контракт на 25 комплектов фиксации нарушений заключили ещё в апреле этого года. Проверить установленные камеры должны были уже 13 июля, но подрядчик затянул сроки, рассказали в «КрУДор». С 24 по 30 июля дорожники провели первую проверку камер видеонаблюдения и обнаружили серьёзные недостатки.«По итогам проверки были определены недостатки в части технических характеристик приборов, влияющие на качество фотоматериалов и на корректность измеряемых показателей», – рассказали специалисты «КрУДор».Дорожники поручили подрядчику исправить неполадки, но повторная проверка 6 августа показала – недочёты не исправили. 9 августа руководству компании отправлена претензия, с которой они не согласились.20 августа для расторжения контракта с ООО «АИСТ» «КрУДор» обратился в суд. Если суд расторгнет контракт, подрядчик демонтирует камеры. Суд также определит, какого размера будут штрафные санкции.В Норильске один комплект видеокамер эта подрядная организация установила у лыжной базы «Оль-Гуль». Пока претензий к работе техники у «Норильскавтодора» не было.