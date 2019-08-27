Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40514

27 августа 2019, 14:08



На корабле Северного флота состоялось посвящение школьников в юнармейцы.

«Не каждому в этой жизни представится возможность вступить в ряды юнармейцев на борту боевого корабля. Вы по-настоящему счастливые люди. Желаю всем вам быть достойными гражданами нашей великой Родины!» - поздравляя ребят, сказал Евгений Вершинин. После произнесения торжественной клятвы школьники исполнили Гимн Всероссийского движения, после чего им вручили береты со значками «Юнармии». В завершении мероприятия для ребят провели экскурсию по БПК «Вице-адмирал Кулаков».

Просмотров:139 68 ребят из Норильска и Дудинки вступили в ряды Всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия»: на борту БПК «Вице-адмирал Кулаков» состоялась церемония принятия школьников. В торжественном мероприятии приняли участие глава Таймыра Евгений Вершинин, глава Дудинки Юрий Гурин, командующий Кольской флотилией разнородных сил Северного флота вице-адмирал Олег Голубев.«Не каждому в этой жизни представится возможность вступить в ряды юнармейцев на борту боевого корабля. Вы по-настоящему счастливые люди. Желаю всем вам быть достойными гражданами нашей великой Родины!» - поздравляя ребят, сказал Евгений Вершинин.После произнесения торжественной клятвы школьники исполнили Гимн Всероссийского движения, после чего им вручили береты со значками «Юнармии». В завершении мероприятия для ребят провели экскурсию по БПК «Вице-адмирал Кулаков».