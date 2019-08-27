Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40515

27 августа 2019, 15:18



Жители Красноярского края всё чаще оплачивают услуги ЖКХ в отделениях почтовой связи.

Всего в Красноярском крае услугами по оплате счетов через почтовые отделения воспользовалось более 730 тысяч клиентов, на 21,9% больше, чем в прошлом году. При оплате выдаётся кассовый чек, также можно запросить справку о произведённых платежах. Кроме того, сегодня на территории Красноярского края внедрено 750 мобильных почтово-кассовых терминалов, с помощью которых почтальон может принять платежи на дому. Такой сервис ценят люди старшего поколения, маломобильные граждане и жители отдалённых населённых пунктов. Все данные о принятых с помощью мобильных почтово-кассовых терминалов платежах поступают напрямую в ресурсоснабжающие организации в режиме онлайн. Проведение платежа через терминал в режиме реального времени занимает несколько минут. «Как правило, отделения почтовой связи находятся в шаговой доступности для населения. Для клиента очень удобно произвести все необходимые платежи в одном месте без дополнительных временных затрат», – отметил заместитель директора по финансовому бизнесу Красноярского филиала «Почты России» Алексей Мазуров. Фото Ирины Яринской

Просмотров:129 Пресс-служба «Почты России» напоминает: во всех отделениях почтовой связи Красноярского края принимается оплата счетов за коммунальные услуги, платежи за детский сад, интернет, телефонию, штрафы.Всего в Красноярском крае услугами по оплате счетов через почтовые отделения воспользовалось более 730 тысяч клиентов, на 21,9% больше, чем в прошлом году. При оплате выдаётся кассовый чек, также можно запросить справку о произведённых платежах.Кроме того, сегодня на территории Красноярского края внедрено 750 мобильных почтово-кассовых терминалов, с помощью которых почтальон может принять платежи на дому. Такой сервис ценят люди старшего поколения, маломобильные граждане и жители отдалённых населённых пунктов. Все данные о принятых с помощью мобильных почтово-кассовых терминалов платежах поступают напрямую в ресурсоснабжающие организации в режиме онлайн. Проведение платежа через терминал в режиме реального времени занимает несколько минут.«Как правило, отделения почтовой связи находятся в шаговой доступности для населения. Для клиента очень удобно произвести все необходимые платежи в одном месте без дополнительных временных затрат», – отметил заместитель директора по финансовому бизнесу Красноярского филиала «Почты России» Алексей Мазуров.Фото Ирины Яринской