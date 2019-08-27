Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40516

27 августа 2019, 15:31



В Кайеркане благоустраивают городскую среду: на набережной ручья вовсю идёт строительство площадок и дорожек зоны отдыха.

Этим летом работы достигли небывалого масштаба. Рабочие компании ООО «Стройдел» строят лестницы, дорожки, постаменты, прокладывают электропроводку, монтируют опоры освещения. На территории более чем в восемь тысяч квадратных метров должны появиться прогулочные и велосипедные дорожки, две детские игровые площадки – для малышей и деток до семи лет, скамейки, фонари и даже скульптурная композиция «Я люблю Кайеркан» и арт-объект «Древо жизни». Подрядчики работают буквально, не зная усталости, и в выходные, и в непогоду: срок сдачи объекта по контракту – 30 октября, но в компании решили выполнить работы на месяц раньше, к концу сентября. Дело в том, что программа «Формирование комфортной городской среды» предполагает не только строительство или установку объекта благоустройства, но и торжественное открытие обустроенной зоны. Ну а в конце октября за чертой города праздник может и не сложиться, погода не позволит. Поэтому подрядчики торопятся. Сегодня выполнено уже 95% бетонных работ, подходят к концу монтаж системы освещения. В начале сентября на территорию прибудет необходимое детское оборудование, а арт-объекты уже сейчас ждут своего часа на складе. При создании проекта рассчитывались ветровые нагрузки в этой части города, соответственно игровые комплексы заказывались с учётом этих нагрузок. Ну а беседки, которые продержались на набережной три года, но уступили порывам ветра, в будущем обретут форму шатров с меньшей парусностью и большей устойчивостью. В общей сложности на работы и оборудование в этом году затрачено порядка 35 миллионов рублей. Весь проект благоустройства территории у ручья планируется завершить в следующем году. Фото Марины Андриюк

Просмотров:136 Благоустройство набережной ручья Кайерканский идёт уже не первый год. Начинался проект несколько лет назад на краевые грантовые средства, сейчас продолжается в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды», предполагающей софинансирование из средств федерального, краевого и местного бюджетов.Этим летом работы достигли небывалого масштаба. Рабочие компании ООО «Стройдел» строят лестницы, дорожки, постаменты, прокладывают электропроводку, монтируют опоры освещения. На территории более чем в восемь тысяч квадратных метров должны появиться прогулочные и велосипедные дорожки, две детские игровые площадки – для малышей и деток до семи лет, скамейки, фонари и даже скульптурная композиция «Я люблю Кайеркан» и арт-объект «Древо жизни».Подрядчики работают буквально, не зная усталости, и в выходные, и в непогоду: срок сдачи объекта по контракту – 30 октября, но в компании решили выполнить работы на месяц раньше, к концу сентября. Дело в том, что программа «Формирование комфортной городской среды» предполагает не только строительство или установку объекта благоустройства, но и торжественное открытие обустроенной зоны. Ну а в конце октября за чертой города праздник может и не сложиться, погода не позволит. Поэтому подрядчики торопятся. Сегодня выполнено уже 95% бетонных работ, подходят к концу монтаж системы освещения. В начале сентября на территорию прибудет необходимое детское оборудование, а арт-объекты уже сейчас ждут своего часа на складе.При создании проекта рассчитывались ветровые нагрузки в этой части города, соответственно игровые комплексы заказывались с учётом этих нагрузок. Ну а беседки, которые продержались на набережной три года, но уступили порывам ветра, в будущем обретут форму шатров с меньшей парусностью и большей устойчивостью.В общей сложности на работы и оборудование в этом году затрачено порядка 35 миллионов рублей. Весь проект благоустройства территории у ручья планируется завершить в следующем году.Фото Марины Андриюк