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27 августа 2019, 15:36



Подведены предварительные итоги межвидового учения по обороне важного промышленного объекта.

Вице-адмирал также отметил важность данного учения для объективной оценки возможностей новой техники, применяемой в реальных арктических условиях на незнакомой местности. Основной этап межвидового учения состоялся в районе Ергаки вчера, 26 августа. В нём были задействованы силы Северного флота, подразделения Воздушно-десантных войск, авиация частей Центрального военного округа и командования дальней авиации ВКС России. В этом регионе отрабатывались совместные практические действия морских пехотинцев и десантников по обороне важного промышленного объекта. Одними из основных эпизодов учения стали: формирование межвидовой группировки под единым командованием, высадка подразделений армейского корпуса Северного флота и ВДВ в порту Дудинка с больших десантных кораблей, а также практический розыгрыш эпизодов по охране и обороне важного промышленного объекта с боевой стрельбой при поддержке авиации и артиллерии. К учению были также привлечены подразделения МВД, МЧС и УФСИН, которые отработали комплекс задач антитеррористической направленности. Всего в учении были задействованы более тысячи военнослужащих, 9 самолётов и вертолётов, 85 единиц боевой и специальной техники, в том числе бронетранспортёры БТР-82А, гусеничные тягачи МТ-ЛБВ, двухзвенные тягачи ТТМ-4902ПС-10 и «Алеут», танки Т-80 БВМ, самоходные артиллерийские установки 2С1 «Гвоздика», боевые машины десанта БМД-2, бронеавтомобили «Рысь», квадроциклы, беспилотные летательные аппараты. В ближайшее время состоится свёртывание сил, задействованных в межвидовом учении. Военнослужащие подразделений армейского корпуса Северного флота и ВДВ продолжат выполнение задач арктического похода на больших десантных кораблях «Александр Отраковский» и «Кондопога». Фото Дениса Кожевникова

Просмотров:131 Командующий Северным флотом вице-адмирал Александр Моисеев, под руководством которого в Арктике проводились учения, отметил, что личный состав армейского корпуса Северного флота и приданных подразделений Воздушно-десантных войск, участвующий в межвидовом учении, своими практическими действиями уверенно доказал готовность защищать экономические объекты в Арктической зоне Российской Федерации. Командующий Северным флотом подчеркнул, что в ходе учения был наработан богатый опыт организации межвидового взаимодействия, который будет использоваться в системе подготовки подразделений, предназначенных для действий в Арктике.Вице-адмирал также отметил важность данного учения для объективной оценки возможностей новой техники, применяемой в реальных арктических условиях на незнакомой местности.Основной этап межвидового учения состоялся в районе Ергаки вчера, 26 августа. В нём были задействованы силы Северного флота, подразделения Воздушно-десантных войск, авиация частей Центрального военного округа и командования дальней авиации ВКС России. В этом регионе отрабатывались совместные практические действия морских пехотинцев и десантников по обороне важного промышленного объекта.Одними из основных эпизодов учения стали: формирование межвидовой группировки под единым командованием, высадка подразделений армейского корпуса Северного флота и ВДВ в порту Дудинка с больших десантных кораблей, а также практический розыгрыш эпизодов по охране и обороне важного промышленного объекта с боевой стрельбой при поддержке авиации и артиллерии. К учению были также привлечены подразделения МВД, МЧС и УФСИН, которые отработали комплекс задач антитеррористической направленности.Всего в учении были задействованы более тысячи военнослужащих, 9 самолётов и вертолётов, 85 единиц боевой и специальной техники, в том числе бронетранспортёры БТР-82А, гусеничные тягачи МТ-ЛБВ, двухзвенные тягачи ТТМ-4902ПС-10 и «Алеут», танки Т-80 БВМ, самоходные артиллерийские установки 2С1 «Гвоздика», боевые машины десанта БМД-2, бронеавтомобили «Рысь», квадроциклы, беспилотные летательные аппараты.В ближайшее время состоится свёртывание сил, задействованных в межвидовом учении. Военнослужащие подразделений армейского корпуса Северного флота и ВДВ продолжат выполнение задач арктического похода на больших десантных кораблях «Александр Отраковский» и «Кондопога».Фото Дениса Кожевникова