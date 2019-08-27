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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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18:47 «Севера – это мой опорный пункт» - депутат ГД Раиса Кармазина провела в Норильске встречу с активом города.
17:01 2 сентября с 11.00 до 19.00 Музей Норильска приглашает школьников на день открытых дверей.
16:54 «Вся таблица Менделеева» откроется в Музее Норильска 2 сентября.
16:51 Сегодня в Норильск вернулась вторая смена ребят, которые отдыхали в лагере «Вита». Летний сезон закрыт.
16:10 Исчезнет ли тундра из-за изменения климата? На Таймыре проводятся новые исследования.
16:06 В Норильск с рабочим визитом прибыла депутат Госдумы РФ Раиса Кармазина.
15:36 Подведены предварительные итоги межвидового учения по обороне важного промышленного объекта.
15:31 В Кайеркане благоустраивают городскую среду: на набережной ручья вовсю идёт строительство площадок и дорожек зоны отдыха.
15:18 Жители Красноярского края всё чаще оплачивают услуги ЖКХ в отделениях почтовой связи.
14:08 На корабле Северного флота состоялось посвящение школьников в юнармейцы.
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