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27 августа 2019, 16:06



В Норильск с рабочим визитом прибыла депутат Госдумы РФ Раиса Кармазина.

Фото Владимира Макушкина

Просмотров:151 В ходе очередной региональной недели Раиса Кармазина примет участие в ряде мероприятий в Норильске и Дудинке. В течение трёх дней, с 27 по 29 августа, у неё запланированы встречи с руководством города, активом Норильска и общественностью, с работниками учреждений социальной сферы. Помимо этого, Раиса Кармазина проведёт приём граждан по личным вопросам, примет участие в расширенном заседании местного политсовета Норильского отделения ВПП «Единая Россия», в божественной литургии в кафедральном соборе в честь иконы Божией Матери «Всех Скорбящих Радость», посетит храм Новомучеников и Исповедников Церкви Русской на улице Мира, побывает на финальной игре турнира по хоккею с шайбой «Кубок северных городов». В пятницу, 30 августа, депутат Государственной Думы РФ будет работать в Дудинке.Фото Владимира Макушкина