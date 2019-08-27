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27 августа 2019, 16:10

Исчезнет ли тундра из-за изменения климата? На Таймыре проводятся новые исследования.


Специалисты Дирекции заповедников Таймыра и Института леса им. В.Н. Сукачева завершили первый этап полевых работ на территории заповедника «Таймырский». Исследование, проходившее при поддержке WWF России, должно дать ответ на вопрос, насколько быстро граница лесов смещается на север.
Арктика – регион, где климатические изменения проявляются наиболее отчётливо. По мнению ряда учёных, одним из результатов глобального потепления станет продвижение границы лесной растительности на север и сокращение тундровой зоны. От того, насколько быстро будут происходить эти изменения, зависит состояние популяций многих редких видов животных и растений, для которых зона тундры является местом постоянного или сезонного проживания.
В ходе экспедиции эксперты изучили изменения древесной растительности на участке Ары-Мас на десяти постоянных пробных площадях, которые обследовались последний раз в середине 90-х годов прошлого века.
«Выводы делать пока рано. Предстоит обработка собранных данных, но некоторыми предварительными результатами можно поделиться, – рассказывает руководитель исследовательской группы, кандидат сельскохозяйственных наук Александр Бондарев. – Первые, даже визуальные наблюдения свидетельствуют о весьма незначительных изменениях в структуре древостоев, которые крайне консервативно реагируют на повышение среднегодовых температур, особенно заметны в последние два десятилетия».
«Подобные исследования проводятся не часто, при этом информация может оказаться крайне полезной. Ведь от состояния тундры зависит и состояние популяций главных арктических видов, например, дикого северного оленя, – комментирует руководитель арктических проектов WWF России Ирина Онуфреня. – В этой работе очень важна роль особо-охраняемых природных территорий. В Арктике всё активнее идёт промышленное освоение, остаётся всё меньше нетронутых уголков природы. И заповедники становятся настоящими природными лабораториями, где учёные могут вести многолетние исследования».
Окончательные выводы будут сделаны после обработки собранных данных. Однако уже сейчас специалисты сходятся во мнении: для получения более полной и точной картины исследования необходимо продолжить в будущем году.
Исследования проводились в рамках проекта WWF России «Заповедная Арктика», который реализуется при поддержке Международной климатической инициативы (IKI). Федеральное министерство окружающей среды, охраны природы и ядерной безопасности Германии (BMU) поддерживает инициативу на основе решения правительства Германии.
Фото Ирины Яринской
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16:40   Сегодня к профессиональному празднику награждали лучших шахтёров Норильска. 16:31   Дорогу на водозабор Ергалах на время учений перекроют.
15:27   Всероссийский день бега «Кросс нации» пройдёт в Норильске 7 сентября. 15:18   Норильчанин Геннадий Мурашов занял третье место на ЧМ по тяжелой атлетике.
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