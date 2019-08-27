Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40520

27 августа 2019, 16:51



Сегодня в Норильск вернулась вторая смена ребят, которые отдыхали в лагере «Вита». Летний сезон закрыт.

Ребята успешно прибыли домой отдохнувшие, загорелые и счастливые. В санатории по традиции были созданы все условия для отдыха: юные норильчане учились скалолазанию, плаванию, вождению на квадроцикле, игре на баяне, рисованию, моделированию причёсок... И всё это не считая ежедневного пляжа и тёплого моря. Помимо этого, все прошли курс лечения в соответствии с рекомендациями норильских педиатров. Но самое главное – расставались они лучшими друзьями, планируя вновь встретиться в «Вите» через год. На фото: Северная губерния, 1 смена Фото педагогов лагеря "Вита"

Просмотров:99 В этом году в «Вите» от управления образования отдохнули сто детей. Первая смена открылась восьмого июня и продлилась до 15 июля, вторая – с 16 июля до 26 августа.Ребята успешно прибыли домой отдохнувшие, загорелые и счастливые. В санатории по традиции были созданы все условия для отдыха: юные норильчане учились скалолазанию, плаванию, вождению на квадроцикле, игре на баяне, рисованию, моделированию причёсок... И всё это не считая ежедневного пляжа и тёплого моря. Помимо этого, все прошли курс лечения в соответствии с рекомендациями норильских педиатров. Но самое главное – расставались они лучшими друзьями, планируя вновь встретиться в «Вите» через год.На фото: Северная губерния, 1 сменаФото педагогов лагеря "Вита"