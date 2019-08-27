Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40521

27 августа 2019, 16:54



«Вся таблица Менделеева» откроется в Музее Норильска 2 сентября.

Выставка-лаборатория - новая интерактивная экспозиция, разработанная научными сотрудниками музея для самых любопытных и любознательных школьников младшего и среднего звена и посвящена увлекательной науке – химии. «Вся таблица Менделеева» - часто именно так говорят о недрах Норильска, где на богатейших месторождениях добываются рафинированный никель, палладий, платина, родий, медь, а также золото, серебро, иридий, селен, рутений, теллур. Химия таймырской земли в цветных и драгоценных металлах. Элементы периодической таблицы, лежащие у нас буквально под ногами, их добыча и свойства играют важнейшую роль в нашей повседневной жизни. Сопроводительная экскурсия для посетителей выставки и организованных школьных групп станет живым научным экспериментом. Для проверки и закрепления полученных знаний музейные специалисты разработали электронную интерактивную игру с вопросами по материалам выставки. Пройти её смогут как экскурсанты вместе с музейными гидами, там и отдельные посетители самостоятельно. 2 сентября экскурсии-занятия для организованных школьных групп пройдут с 11 до 19 часов по предварительной записи по телефону 46-13-27.

Просмотров:96 В Международный год Периодической таблицы химических элементов, к Дню знаний и в рамках своей научно-популярной программы «Гид по наукам» Музей Норильска открывает выставку-лабораторию «Вся таблица Менделеева».Выставка-лаборатория - новая интерактивная экспозиция, разработанная научными сотрудниками музея для самых любопытных и любознательных школьников младшего и среднего звена и посвящена увлекательной науке – химии.«Вся таблица Менделеева» - часто именно так говорят о недрах Норильска, где на богатейших месторождениях добываются рафинированный никель, палладий, платина, родий, медь, а также золото, серебро, иридий, селен, рутений, теллур. Химия таймырской земли в цветных и драгоценных металлах. Элементы периодической таблицы, лежащие у нас буквально под ногами, их добыча и свойства играют важнейшую роль в нашей повседневной жизни.Сопроводительная экскурсия для посетителей выставки и организованных школьных групп станет живым научным экспериментом. Для проверки и закрепления полученных знаний музейные специалисты разработали электронную интерактивную игру с вопросами по материалам выставки. Пройти её смогут как экскурсанты вместе с музейными гидами, там и отдельные посетители самостоятельно.2 сентября экскурсии-занятия для организованных школьных групп пройдут с 11 до 19 часов по предварительной записи по телефону 46-13-27.