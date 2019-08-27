Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40522

27 августа 2019, 17:01



2 сентября с 11.00 до 19.00 Музей Норильска приглашает школьников на день открытых дверей.

Заказать экскурсию и получить ответы на все интересующие вопросы можно по телефонам: Музей Норильска - 46-13-27, 46-13-26; художественная галерея - 43-35-69, 43-35-68; Талнахский филиал музея - 44-27-81. Обращаем внимание: 2 сентября, в день открытых дверей, организованные занятия и экскурсии проводятся платно, а вход во все норильские музеи бесплатный для детей до 18 лет. Фото Ирины Яринской

Просмотров:120 Двери распахнут три норильские музейные площадки: Музей Норильска (Ленинский, 14), художественная галерея (Талнахская, 78) и Талнахский филиал музея (Енисейская, 8а).Заказать экскурсию и получить ответы на все интересующие вопросы можно по телефонам:Музей Норильска - 46-13-27, 46-13-26;художественная галерея - 43-35-69, 43-35-68;Талнахский филиал музея - 44-27-81.Обращаем внимание: 2 сентября, в день открытых дверей, организованные занятия и экскурсии проводятся платно, а вход во все норильские музеи бесплатный для детей до 18 лет.Фото Ирины Яринской