Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40523

27 августа 2019, 18:47



«Севера – это мой опорный пункт» - депутат ГД Раиса Кармазина провела в Норильске встречу с активом города.

«Мы поговорили о тех наболевших вопросах, которые решаются в Думе, - для журналистов прокомментировала встречу Раиса Кармазина. - Один из них - переселение норильчан на материк в рамках четырёхстороннего соглашения, по которому Федерация не исполняет свои обязательства. «Норникель», край, город участвуют в финансировании программы, а Федерация - нет. Норильчане по этому поводу обращаются ко мне, поэтому в Думе, в комитете по северам, создана специальная комиссия. Проблема в том, что было упразднено Министерство регионального развития, которое занималось реализацией этой программы. Я пытаюсь каждый год вписывать эту статью расходов отдельной строкой в бюджет, но программа теперь нигде не учтена, поэтому на уровне Федерации она и не работает. Обсудили мы и кадровый вопрос в первичном звене системы здравоохранения, по которому президент РФ проводил совещание. Не секрет, что в Норильске укомплектованность рабочих мест специалистами составляет всего 61%. Есть программы для села «Земский доктор», «Земский фельдшер» и «Земский учитель», но Норильск под эту программу не подпадает. Проблему нужно решать комплексно. Я думаю, что нужно разрабатывать федеральную программу «Арктический доктор», правительство должно вникнуть в эту тему и продумать, ориентирована ли она будет на узких специалистов или у неё будет более широкий профиль. Работаем мы по пенсионному законодательству. Норильский горсовет, когда принимался закон на уровне Федерации, представлял мне данные по Норильску. У нас, правда, нет статистики, сколько в городе женщин без детей и с одним ребёнком, потому что именно у них увеличился стаж. Мы не знаем, сколько человек не идут на пенсию по первому и второму спискам. Для 55% норильчан северные льготы сохранить удалось. Нам нужно сегодня обоснование, чтобы доказать, что для государства сохранение льгот для остальных 45% норильчан – не большие расходы, ведь в их число входят и дети, которые выйдут на пенсию минимум через 37 лет, а то и позже. А тем временем и ВВП, и бюджеты всех уровней пополняются за счёт северов - Крайнего Севера, Дальнего Востока. У государства должны быть для этих людей «пряники», что я и пытаюсь доказать». Фото Владимира Макушкина

Просмотров:84 Сегодня в Норильск прибыла депутат Государственной думы Раиса Кармазина. Основная цель её визита – отчёт перед избирателями в рамках региональной недели. Об основных моментах она рассказала на встрече с активом города, на котором присутствовали глава Норильска Ринат Ахметчин, председатель НГСД Александр Пестряков, представители учреждений и организаций, депутаты, общественники.«Мы поговорили о тех наболевших вопросах, которые решаются в Думе, - для журналистов прокомментировала встречу Раиса Кармазина. - Один из них - переселение норильчан на материк в рамках четырёхстороннего соглашения, по которому Федерация не исполняет свои обязательства. «Норникель», край, город участвуют в финансировании программы, а Федерация - нет. Норильчане по этому поводу обращаются ко мне, поэтому в Думе, в комитете по северам, создана специальная комиссия. Проблема в том, что было упразднено Министерство регионального развития, которое занималось реализацией этой программы. Я пытаюсь каждый год вписывать эту статью расходов отдельной строкой в бюджет, но программа теперь нигде не учтена, поэтому на уровне Федерации она и не работает.Обсудили мы и кадровый вопрос в первичном звене системы здравоохранения, по которому президент РФ проводил совещание. Не секрет, что в Норильске укомплектованность рабочих мест специалистами составляет всего 61%. Есть программы для села «Земский доктор», «Земский фельдшер» и «Земский учитель», но Норильск под эту программу не подпадает. Проблему нужно решать комплексно. Я думаю, что нужно разрабатывать федеральную программу «Арктический доктор», правительство должно вникнуть в эту тему и продумать, ориентирована ли она будет на узких специалистов или у неё будет более широкий профиль.Работаем мы по пенсионному законодательству. Норильский горсовет, когда принимался закон на уровне Федерации, представлял мне данные по Норильску. У нас, правда, нет статистики, сколько в городе женщин без детей и с одним ребёнком, потому что именно у них увеличился стаж. Мы не знаем, сколько человек не идут на пенсию по первому и второму спискам. Для 55% норильчан северные льготы сохранить удалось. Нам нужно сегодня обоснование, чтобы доказать, что для государства сохранение льгот для остальных 45% норильчан – не большие расходы, ведь в их число входят и дети, которые выйдут на пенсию минимум через 37 лет, а то и позже. А тем временем и ВВП, и бюджеты всех уровней пополняются за счёт северов - Крайнего Севера, Дальнего Востока. У государства должны быть для этих людей «пряники», что я и пытаюсь доказать».Фото Владимира Макушкина