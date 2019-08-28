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28 августа 2019, 12:46



В музее боевой славы появились новые экспонаты: СКС, парадная форма капитана третьего ранга ВМФ России, фигуры пограничника и медсестры.

Один из недавно пришедших на территорию экспонатов - СКС, самозарядный карабин Симонова, – охолощённое оружие, теперь пригодное только для стрельбы холостыми патронами. Карабин был разработан Сергеем Симоновым в 1944 году, а на вооружение в Советскую армию принят в 1949-м. Он довольно долго находился на вооружении, использовался в различных вооружённых конфликтах в Афганистане, Корее, Вьетнаме, до сих пор состоит на вооружении караулов ВОХР. Сегодня этот карабин можно увидеть у бойцов из президентского полка РФ, которые несут службу на Красной площади, на парадах в часть Дня Победы и фестивалях военных оркестров. Другие экспонаты – это манекены, облачённые в парадную форму капитана третьего ранга ВМФ России, форму пограничника образца 1941 года и медсестры тоже военных лет. Евгений Поляшенко, член «Боевого братства» рассказывает, что первые манекены в экспозиции появились год назад, когда создатели музея поняли, что форма куда лучше смотрится на манекенах, чем на деревянных самодельных вешалках. Первым в этом дефиле стал морской пехотинец Макс, получивший имя в память о погибшем друге Поляшенко. Затем появился собровец. Нашивки для него передали бойцы из специального отряда «Айсберг». Прототипом и вдохновителем для появления десантника стал легендарный афганец герой Советского союза Игорь Чмуров. Все награды, которые украшают китель, – это копии наград Игоря. Один из последних экспонатов – парадная форма морского офицера, капитана третьего ранга ВМФ России. Когда-то она принадлежала реальному человеку, который передал её в дар Норильскому Музею боевой славы. Манекен, облачённый в форму, уважительно именуется Олегом Борисовичем, а представили его норильчанам на День ВМФ, который праздновался 28 июля. Форма с копиями реальных наград была привезена на Север из Новосибирска. Везли этот ценный подарок неравнодушные норильчане. Ещё один экспонат – это форма пограничника. Во всей красе перед зрителями он предстал 28 мая, в День пограничника. Обмундирование сшито по точным лекалам образца 1941 года – это форма погранвойск НКВД СССР с мельчайшими деталями: лычками, петлицами, фуражкой с синим околышем, галифе, сапогами. Завершает общую картину характерный для тех времён планшет. Историческая стилистика обмундирования сохранена полностью. Интересно, что на форму скидывались норильчане – служащие погранвойск. Украшает мужскую компанию стройная фигурка девушки-санитарки. Общественники её называют Татьяной в честь героини повести Константина Симонова «Живые и мёртвые». В мечтах у создателей музея - заполучить в качестве экспоната форму военного лётчика времён Великой Отечественной войны по аналогии с той, которая была на героях фильма «В бой идут одни старики». Каждый экспонат – это история, герой или историческое событие, это желание норильчан, многие из которых сами были участниками военных событий или служили в определённых войсках, сохранить военную память и передать её будущим поколениям. Участники «Боевого братства», проводя экскурсии для школьников и взрослых, нередко облачаются в военную форму разных времён. Находится музей боевой славы по адресу: ул. Советская, 9а, 2-й этаж, левое крыло. На экскурсию можно записаться по телефону 8-913-505-81-44. Фото Владимира Макушкина

Просмотров:190 Музей боевой славы, разместившийся на втором этаже Молодежного центра Норильска, – единственный в своём роде в крае. Его наполнение и разнообразие экспонатов удивляет даже красноярцев.Один из недавно пришедших на территорию экспонатов - СКС, самозарядный карабин Симонова, – охолощённое оружие, теперь пригодное только для стрельбы холостыми патронами. Карабин был разработан Сергеем Симоновым в 1944 году, а на вооружение в Советскую армию принят в 1949-м. Он довольно долго находился на вооружении, использовался в различных вооружённых конфликтах в Афганистане, Корее, Вьетнаме, до сих пор состоит на вооружении караулов ВОХР. Сегодня этот карабин можно увидеть у бойцов из президентского полка РФ, которые несут службу на Красной площади, на парадах в часть Дня Победы и фестивалях военных оркестров.Другие экспонаты – это манекены, облачённые в парадную форму капитана третьего ранга ВМФ России, форму пограничника образца 1941 года и медсестры тоже военных лет. Евгений Поляшенко, член «Боевого братства» рассказывает, что первые манекены в экспозиции появились год назад, когда создатели музея поняли, что форма куда лучше смотрится на манекенах, чем на деревянных самодельных вешалках. Первым в этом дефиле стал морской пехотинец Макс, получивший имя в память о погибшем друге Поляшенко. Затем появился собровец. Нашивки для него передали бойцы из специального отряда «Айсберг». Прототипом и вдохновителем для появления десантника стал легендарный афганец герой Советского союза Игорь Чмуров. Все награды, которые украшают китель, – это копии наград Игоря.Один из последних экспонатов – парадная форма морского офицера, капитана третьего ранга ВМФ России. Когда-то она принадлежала реальному человеку, который передал её в дар Норильскому Музею боевой славы. Манекен, облачённый в форму, уважительно именуется Олегом Борисовичем, а представили его норильчанам на День ВМФ, который праздновался 28 июля. Форма с копиями реальных наград была привезена на Север из Новосибирска. Везли этот ценный подарок неравнодушные норильчане.Ещё один экспонат – это форма пограничника. Во всей красе перед зрителями он предстал 28 мая, в День пограничника. Обмундирование сшито по точным лекалам образца 1941 года – это форма погранвойск НКВД СССР с мельчайшими деталями: лычками, петлицами, фуражкой с синим околышем, галифе, сапогами. Завершает общую картину характерный для тех времён планшет. Историческая стилистика обмундирования сохранена полностью. Интересно, что на форму скидывались норильчане – служащие погранвойск.Украшает мужскую компанию стройная фигурка девушки-санитарки. Общественники её называют Татьяной в честь героини повести Константина Симонова «Живые и мёртвые».В мечтах у создателей музея - заполучить в качестве экспоната форму военного лётчика времён Великой Отечественной войны по аналогии с той, которая была на героях фильма «В бой идут одни старики».Каждый экспонат – это история, герой или историческое событие, это желание норильчан, многие из которых сами были участниками военных событий или служили в определённых войсках, сохранить военную память и передать её будущим поколениям. Участники «Боевого братства», проводя экскурсии для школьников и взрослых, нередко облачаются в военную форму разных времён.Находится музей боевой славы по адресу: ул. Советская, 9а, 2-й этаж, левое крыло. На экскурсию можно записаться по телефону 8-913-505-81-44.Фото Владимира Макушкина