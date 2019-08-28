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28 августа 2019, 12:47



Из Норильска в Красноярск прибыл киноархив, который месяц назад провожали в край из кинокомплекса «Родина».

Созданный в Норильске ещё в конце 1950-х годов заполярный филиал «Енисей-кино», куда направлялись фильмокопии, в 2000 году закрылся, а весь архив был перенесен в кинотеатр «Родина». Благодаря энтузиастам архив удалось сохранить, но он никак не использовался. Перед отправкой в краевую столицу более полугода норильские хранители проводили архиваризацию. Из четырёх тысяч единиц кино в Красноярск отправлен контейнер только с документальными фильмами. Одна только выгрузка бобин из кинотеатра заняла пять часов. Потом путь из Норильска в порт Дудинки и оттуда уже по Енисею в Красноярск. Сам процесс доставки занял ровно месяц. Некоторые фильмы из этого архива красноярцы смогут увидеть уже в декабре, в том числе в совместном проекте ТВК и «Енисей-кино» «Кинохроники Красноярья». Фото Натальи Черкашиной

Просмотров:190 В День российского кино, 27 августа, подарком для Красноярска стало возвращение уникального северного киноархива. Почти 500 единиц кинокопий документальных фильмов, снятых во времена СССР на территории края, передали из Норильска в «Енисей-кино». Здесь всю плёнку оцифруют и представят к общему доступу красноярцев.Созданный в Норильске ещё в конце 1950-х годов заполярный филиал «Енисей-кино», куда направлялись фильмокопии, в 2000 году закрылся, а весь архив был перенесен в кинотеатр «Родина». Благодаря энтузиастам архив удалось сохранить, но он никак не использовался. Перед отправкой в краевую столицу более полугода норильские хранители проводили архиваризацию. Из четырёх тысяч единиц кино в Красноярск отправлен контейнер только с документальными фильмами.Одна только выгрузка бобин из кинотеатра заняла пять часов. Потом путь из Норильска в порт Дудинки и оттуда уже по Енисею в Красноярск. Сам процесс доставки занял ровно месяц.Некоторые фильмы из этого архива красноярцы смогут увидеть уже в декабре, в том числе в совместном проекте ТВК и «Енисей-кино» «Кинохроники Красноярья».Фото Натальи Черкашиной