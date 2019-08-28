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28 августа 2019, 12:52



Норильские полицейские расклеили более 300 листовок против мошенничества.

Также была проведена беседа с продавцами магазинов: участковые обозначили алгоритм действий в случае обнаружения фальшивых купюр. Фото пресс-службы ОМВД

Просмотров:174 Участковые уполномоченные полиции вместе с коллегами из уголовного розыска Отдела МВД России по г. Норильску расклеили в местах массового скопления людей более 300 листовок о том, как не попасться на уловки мошенников. Сотрудники полиции провели беседы с населением возле банкоматов, рассказали о возможных видах мошенничества, в том числе с использованием средств мобильной связи, разъяснили норильчанам простые правила, как не стать жертвой злоумышленников.Также была проведена беседа с продавцами магазинов: участковые обозначили алгоритм действий в случае обнаружения фальшивых купюр.Фото пресс-службы ОМВД