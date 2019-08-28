Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40528

28 августа 2019, 13:14



На Таймыре полицейские разыскивают злоумышленника, обманувшего дудинца более чем на 960 тысяч рублей.

Для того чтобы продавец доставил снегоход, покупателю предлагалось после заключения договора полностью оплатить стоимость покупки, а также транспортные расходы. Доверчивый мужчина перевел на номер карты злоумышленника 963 тысячи рублей, после чего мошенник перестал выходить на связь. Сейчас полицейские разыскивают преступника. Следователи Отдела МВД России по Таймырскому району возбудили уголовное дело по статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет.

Просмотров:316 В дежурную часть полиции с заявлением о мошенничестве обратился 34-летний мужчина. Он рассказал, что на одном из специализированных сайтов по продаже снегоходной техники он решил приобрести снегоход «Ямаха». Позвонив по указанному номеру, мужчина договорился о сделке.Для того чтобы продавец доставил снегоход, покупателю предлагалось после заключения договора полностью оплатить стоимость покупки, а также транспортные расходы. Доверчивый мужчина перевел на номер карты злоумышленника 963 тысячи рублей, после чего мошенник перестал выходить на связь.Сейчас полицейские разыскивают преступника. Следователи Отдела МВД России по Таймырскому району возбудили уголовное дело по статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет.