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28 августа 2019, 13:33



В ДС «Арктика» норильчане сыграют в хоккей с командой Северного флота.

Открытие турнира состоялось 27 августа в Дудинке. В этот же день на льду арены «Таймыр» прошла первая игра: таймырцы соревновались с североморцами. Итог – 11:2 в пользу Северного флота. Сегодня, 28 августа, в 18.30 во Дворце спорта «Арктика» норильчане встретятся со сборной Талнаха. По итогам этой игры будут определены финалисты. Завершающие матчи пройдут 29 августа в 16.00 и 19.00, а в 21.30 состоится торжественное закрытие турнира. Напоминанием, аналогичные соревнования проходили в 2017 году, во время прошлого посещения Норильска Северным флотом. Тогда золото забрала норильская команда «Заполярник», гости из Североморска оказались на втором месте, замыкали тройку лидеров спортсмены команды «Ремонтник» (сборная компании «Норникель»).

Просмотров:293 В Норильске проходит турнир по хоккею «Кубок северных городов». В играх принимают участие команды Североморска (сборная Северного флота), Норильска, Дудинки и сборная Талнаха.Открытие турнира состоялось 27 августа в Дудинке. В этот же день на льду арены «Таймыр» прошла первая игра: таймырцы соревновались с североморцами. Итог – 11:2 в пользу Северного флота.Сегодня, 28 августа, в 18.30 во Дворце спорта «Арктика» норильчане встретятся со сборной Талнаха. По итогам этой игры будут определены финалисты. Завершающие матчи пройдут 29 августа в 16.00 и 19.00, а в 21.30 состоится торжественное закрытие турнира.Напоминанием, аналогичные соревнования проходили в 2017 году, во время прошлого посещения Норильска Северным флотом. Тогда золото забрала норильская команда «Заполярник», гости из Североморска оказались на втором месте, замыкали тройку лидеров спортсмены команды «Ремонтник» (сборная компании «Норникель»).