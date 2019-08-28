Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40530

28 августа 2019, 13:33



30 августа состоится общероссийское родительское собрание, в котором по традиции примет участие министр просвещения РФ Ольга Васильева.

Уже сейчас любой желающий может направить вопрос через форму на сайте Министерства просвещения РФ и через аккаунты министерства в социальных сетях. Общероссийское родительское собрание – традиционная встреча министра просвещения Российской федерации с родителями школьников в преддверии нового учебного года с целью узнать о наиболее волнующих родительское сообщество вопросах, оценить эффективность реализуемых проектов и программ. В 2018 году в адрес министра поступило более 1000 вопросов, большинство из которых касалось изучения иностранных языков, сдачи промежуточных и итоговых экзаменов, содержания общего образования, сбора денег с родителей, качества преподавания в школе. На встрече обсуждались проблемы, связанные с формированием единого образовательного пространства, изменениями ФГОС, инклюзивным образованием, работой медицинских кабинетов в школах, трудовым воспитанием, организацией детского отдыха, семейным образованием. Наибольший интерес вызвали темы возможного введения ЕГЭ для выпускников колледжей, отмены шестидневной школьной недели, отмены оценок в начальной школе, цифровизации школьного образования.

Просмотров:298 Мероприятие пройдет в Санкт-Петербурге в формате видеоконференции с прямым включением из регионов России, во время которых министр ответит на социально-значимые вопросы в области образования.Уже сейчас любой желающий может направить вопрос через форму на сайте Министерства просвещения РФ и через аккаунты министерства в социальных сетях.Общероссийское родительское собрание – традиционная встреча министра просвещения Российской федерации с родителями школьников в преддверии нового учебного года с целью узнать о наиболее волнующих родительское сообщество вопросах, оценить эффективность реализуемых проектов и программ.В 2018 году в адрес министра поступило более 1000 вопросов, большинство из которых касалось изучения иностранных языков, сдачи промежуточных и итоговых экзаменов, содержания общего образования, сбора денег с родителей, качества преподавания в школе. На встрече обсуждались проблемы, связанные с формированием единого образовательного пространства, изменениями ФГОС, инклюзивным образованием, работой медицинских кабинетов в школах, трудовым воспитанием, организацией детского отдыха, семейным образованием. Наибольший интерес вызвали темы возможного введения ЕГЭ для выпускников колледжей, отмены шестидневной школьной недели, отмены оценок в начальной школе, цифровизации школьного образования.