Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40531

28 августа 2019, 14:20



20 светофорных стоек и самих светофоров, ограждение, размётка, поребрики: благоустройство перекрёстка Кирова - Павлова планируется завершить к началу учебного года.

Сейчас на перекрёстке Кирова - Павлова ведутся работы по установке в соответствии с ГОСТом пешеходного ограждения. Оно необходимо, чтобы люди не выходили на проезжую часть в неположенном месте. «Пешеходные ограждения будут установлены перед пешеходными переходами, во все стороны перекрёстка – рассказал Евгений Болгов, начальник отдела сохранности и безопасности дорожного движения «Норильскавтодора». – Реконструкция светофорного объекта обошлась муниципалитету в 4 миллиона 870 тысяч рублей, включая и установку ограждения возле школы-интерната № 2. Работы выполняет красноярская организация «Айтехникс». Необходимость реконструкции имеющихся на перекрёстке Кирова - Павлова светофоров связана с тем, что после закрытия гимназии № 4 часть школьников временно перевели в здание школы-интерната. В начале нового учебного года мы ожидаем на этом перекрёстке большой поток школьников. А поскольку здесь не было пешеходных светофоров, то было принято решение обустроить этот объект, включающий в себя светофорные стойки, сами светофоры, дорожные знаки, прокладку кабеля и организацию инфраструктуры для работы объекта, контроллер, который управляет режимом работы светофоров, и ограждение». Продолжаются работы по установке светофоров на перекрёстках Кирова - Советской и Талнахской - Пушкина, затраты на них составили 4,2 и 3,9 миллиона рублей. Фото Натальи Черкашиной

Просмотров:295 Реконструкция светофорного комплекса на перекрёстке улиц Кирова - Павлова подходит к завершению. Здесь были установлены световые регулировщики для пешеходов и дублирующие знаки над проезжей частью. Вместо привычных светофоров здесь появятся современные, компактные, энергосберегающие, более яркие и прочные светодиодные индикаторы, рассчитанные на длительный срок службы в сравнении с ламповыми. После запуска новых старые светофоры демонтируют.Сейчас на перекрёстке Кирова - Павлова ведутся работы по установке в соответствии с ГОСТом пешеходного ограждения. Оно необходимо, чтобы люди не выходили на проезжую часть в неположенном месте.«Пешеходные ограждения будут установлены перед пешеходными переходами, во все стороны перекрёстка – рассказал Евгений Болгов, начальник отдела сохранности и безопасности дорожного движения «Норильскавтодора». – Реконструкция светофорного объекта обошлась муниципалитету в 4 миллиона 870 тысяч рублей, включая и установку ограждения возле школы-интерната № 2. Работы выполняет красноярская организация «Айтехникс».Необходимость реконструкции имеющихся на перекрёстке Кирова - Павлова светофоров связана с тем, что после закрытия гимназии № 4 часть школьников временно перевели в здание школы-интерната. В начале нового учебного года мы ожидаем на этом перекрёстке большой поток школьников. А поскольку здесь не было пешеходных светофоров, то было принято решение обустроить этот объект, включающий в себя светофорные стойки, сами светофоры, дорожные знаки, прокладку кабеля и организацию инфраструктуры для работы объекта, контроллер, который управляет режимом работы светофоров, и ограждение».Продолжаются работы по установке светофоров на перекрёстках Кирова - Советской и Талнахской - Пушкина, затраты на них составили 4,2 и 3,9 миллиона рублей.Фото Натальи Черкашиной