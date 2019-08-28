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28 августа 2019, 14:56



Раиса Кармазина провела в Норильске приём граждан по личным вопросам.

Темы обращений касались государственной поддержки неработающих пенсионеров, переоформления групп инвалидности, льготного обеспечения инвалидов, а также выезда на материк и улучшения жилищных условий. Как отметила депутат, основная часть вопросов связана со слабой информированностью граждан о действующем законодательстве, а также недофинансированием программ переселения, реализуемых на территории Норильска. По всем вопросам норильчанам дали консультации о дальнейших действиях, необходимых для решения возникших проблем. Кроме того, руководству города разъяснены методики вхождения Норильска в федеральные программы, в том числе направленные на улучшение жилищных условий горожан и решение проблем жилищно-коммунального характера: «Большая часть вопросов, если можно так выразиться, «долгоиграющая», требует комплексных мер со стороны всех уровней власти – городской, региональной и федеральной. Некоторые вопросы, касающиеся социальной поддержки, я взяла на заметку, чтобы обсудить их со своими коллегами и рассмотреть возможность изменения действующего законодательства, чтобы улучшить жизнь северян», - отметила Раиса Кармазина по итогам проведения приёма граждан. Фото Владимира Макушкина

Просмотров:289 С различными вопросами к депутату Государственной думы Федерального Собрания РФ обратились 10 норильчан.Темы обращений касались государственной поддержки неработающих пенсионеров, переоформления групп инвалидности, льготного обеспечения инвалидов, а также выезда на материк и улучшения жилищных условий. Как отметила депутат, основная часть вопросов связана со слабой информированностью граждан о действующем законодательстве, а также недофинансированием программ переселения, реализуемых на территории Норильска.По всем вопросам норильчанам дали консультации о дальнейших действиях, необходимых для решения возникших проблем. Кроме того, руководству города разъяснены методики вхождения Норильска в федеральные программы, в том числе направленные на улучшение жилищных условий горожан и решение проблем жилищно-коммунального характера:«Большая часть вопросов, если можно так выразиться, «долгоиграющая», требует комплексных мер со стороны всех уровней власти – городской, региональной и федеральной. Некоторые вопросы, касающиеся социальной поддержки, я взяла на заметку, чтобы обсудить их со своими коллегами и рассмотреть возможность изменения действующего законодательства, чтобы улучшить жизнь северян», - отметила Раиса Кармазина по итогам проведения приёма граждан.Фото Владимира Макушкина