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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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17:57 Губернатор края и министры в Норильске обсудят господдержку крупных инвестиционных и экологических проектов.
17:42 В Норильске введут квоты на выбросы от всех источников загрязнения.
16:18 114 норильских газовиков получили награды к профессиональному празднику.
16:01 «Города для детей» - Норильск в четвёртый раз участвует к конкурсе городов России.
15:22 Перед началом учебного года для учителей школ в России подготовили новый кодекс этики и правила ведения соцсетей.
15:13 Более 350 жителей края стали предпринимателями при содействии службы занятости.
14:56 Раиса Кармазина провела в Норильске приём граждан по личным вопросам.
14:20 20 светофорных стоек и самих светофоров, ограждение, размётка, поребрики: благоустройство перекрёстка Кирова - Павлова планируется завершить к началу учебного года.
13:33 30 августа состоится общероссийское родительское собрание, в котором по традиции примет участие министр просвещения РФ Ольга Васильева.
13:33 В ДС «Арктика» норильчане сыграют в хоккей с командой Северного флота.
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