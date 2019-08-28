Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40533

28 августа 2019, 15:13



Более 350 жителей края стали предпринимателями при содействии службы занятости.

До конца года еще около 150 человек станут предпринимателями при поддержке органов службы занятости. В целом более 500 жителей края ежегодно таким образом открывают свое дело. Размер финансовой помощи в этом году значительно увеличился со 124,8 до 172,8 тысячи рублей в зависимости от места проживания. Более подробная информация об услуге представлена на интерактивном портале Агентства труда и занятости населения края.

Просмотров:263 В этом году в крае финансовую помощь на открытие своего дела получили более 350 граждан, сообщается на официальном портале Красноярского края. В целом государственную услугу по содействию самозанятости получили свыше 11,3 тысячи человек. Специалисты службы занятости организовали для них консультации по вопросам бизнес-планирования и ведения своего дела.До конца года еще около 150 человек станут предпринимателями при поддержке органов службы занятости. В целом более 500 жителей края ежегодно таким образом открывают свое дело.Размер финансовой помощи в этом году значительно увеличился со 124,8 до 172,8 тысячи рублей в зависимости от места проживания.Более подробная информация об услуге представлена на интерактивном портале Агентства труда и занятости населения края.