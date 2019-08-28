Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40534

28 августа 2019, 15:22



Перед началом учебного года для учителей школ в России подготовили новый кодекс этики и правила ведения соцсетей.

Новый кодекс под названием «Примерное положение о нормах профессиональной этики педагогических работников» направили региональным властям в качестве рекомендаций при подготовке локальных актов школ, коллективных договоров и отраслевых соглашений. Подобный документ от 2014 года уже есть, но там отсутствуют правила поведения педагогов в интернете. Сейчас ограничения сформулированы кратко. В частности, учителям стоит воздерживаться от размещения «информации, причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей». Из сопроводительного письма следует, что виды такой информации перечислены в статье 5 ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». Речь о порнографии, способах самоубийства, пропаганде употребления алкоголя, использовании нецензурной брани, прочее. Новый этический кодекс для педагогов вводит послабления к дресс-коду. До настоящего момента учитель должен был «соответствовать общепринятому деловому стилю», теперь - «придерживаться внешнего вида, соответствующего задачам реализуемой образовательной программы». Что касается размещения педагогами фотографий на личных страницах в соцсетях, это остаётся под вопросом. Специалисты ведомства рекомендуют руководствоваться положениями Конституции на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту чести и доброго имени.

Просмотров:280 В документе впервые регламентированы нормы поведения преподавателей в соцсетях, сообщают «Известия» со ссылкой на Минпросвещения и Общероссийский профсоюз работников образования.Новый кодекс под названием «Примерное положение о нормах профессиональной этики педагогических работников» направили региональным властям в качестве рекомендаций при подготовке локальных актов школ, коллективных договоров и отраслевых соглашений. Подобный документ от 2014 года уже есть, но там отсутствуют правила поведения педагогов в интернете.Сейчас ограничения сформулированы кратко. В частности, учителям стоит воздерживаться от размещения «информации, причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей». Из сопроводительного письма следует, что виды такой информации перечислены в статье 5 ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». Речь о порнографии, способах самоубийства, пропаганде употребления алкоголя, использовании нецензурной брани, прочее.Новый этический кодекс для педагогов вводит послабления к дресс-коду. До настоящего момента учитель должен был «соответствовать общепринятому деловому стилю», теперь - «придерживаться внешнего вида, соответствующего задачам реализуемой образовательной программы».Что касается размещения педагогами фотографий на личных страницах в соцсетях, это остаётся под вопросом. Специалисты ведомства рекомендуют руководствоваться положениями Конституции на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту чести и доброго имени.