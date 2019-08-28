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28 августа 2019, 16:01



«Города для детей» - Норильск в четвёртый раз участвует к конкурсе городов России.

А 16 сентября специалисты отдела опеки проведут день открытых дверей, где всем желающим, несовершеннолетним, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, дадут необходимые консультации и окажут правовую и юридическую помощь. Фото Владимира Макушкина

Просмотров:442 Четвёртый год подряд отдел опеки и попечительства над несовершеннолетними администрации Норильска принимает участие в конкурсе городов России 2019 года, девиз которого - «Города для детей.2019». В рамках этого конкурса проводится целый ряд акций: «Всех дороже мне она... Это мамочка моя», акция, призванная активизировать работу по восстановлению норильчан в родительских правах; «Рука помощи», в рамках которой развивается институт наставничества, и прививаются у выпускников интернатов навыки самостоятельной жизни.А 16 сентября специалисты отдела опеки проведут день открытых дверей, где всем желающим, несовершеннолетним, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, дадут необходимые консультации и окажут правовую и юридическую помощь.Фото Владимира Макушкина