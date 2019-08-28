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28 августа 2019, 16:18

114 норильских газовиков получили награды к профессиональному празднику.


В Городском центре культуры состоялась тожественная церемония награждения работников АО «Норильскгазпром» и АО «Норильсктрансгаз», приуроченная ко Дню работников нефтяной и газовой промышленности.
Из 114 газовиков пять человек были удостоены министерских наград и званий, 15 получили почётные грамоты, благодарности и благодарственные письма губернатора Красноярского края. Почётные грамоты и благодарственные письма главы Норильска, Норильского городского Совета депутатов вручены 35 работникам, девять специалистов награждены почётными грамотами и благодарностями главы Таймыра, один удостоен почётного звания «Заслуженный работник Таймыра». Пятеро награждены почётными грамотами и благодарностями компании «Норникель». Звания «Заслуженный работник», «Ветеран труда», «Кадровый работник» присуждены 16 работникам. Почётные грамоты и благодарности газовых компаний получили 28 газовиков.
Также на торжественной церемонии руководителям подразделений, чьи работники предложили наибольшее количество производственных инициатив, вручили переходящие кубки. Обладателями кубков стали Евгений Кузнецов, начальник газопромыслового управления «Норильскгазпрома», и Евгений Шуринов, главный сварщик «Норильсктрансгаза».
«Сегодня нефтегазовый комплекс - одна из ведущих и наиболее динамично развивающихся отраслей экономики России, социально-экономическое значение которой сложно переоценить. Не одно десятилетие природный газ надёжно служит развитию и укреплению экономики региона. От вашей ответственной работы, от вашего профессионализма, от вашей преданности делу зависит устойчивое газоснабжение Заполярья, тепло в домах северян, надёжная работа основного производства», - поздравляя специалистов сферы, сказал директор департамента энергетики ПАО «ГМК «Норильский никель» Сергей Заживнов.
Фото Марины Моргун
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    Список новостей

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15:36   Подведены предварительные итоги межвидового учения по обороне важного промышленного объекта. 15:31   В Кайеркане благоустраивают городскую среду: на набережной ручья вовсю идёт строительство площадок и дорожек зоны отдыха.
15:18   Жители Красноярского края всё чаще оплачивают услуги ЖКХ в отделениях почтовой связи. 14:08   На корабле Северного флота состоялось посвящение школьников в юнармейцы.
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12:07   Спикер норильского парламента проинспектировал ход капитальных и текущих ремонтов на территории управляющей компании «Жилкомсервис». 11:52   В Центре занятости населения прошла ярмарка вакансий. На ней было представлено 300 рабочих мест.
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 26 августа 2019 
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18:51   К 55-летнему юбилею Снежногорска в посёлке открыли православный храм. 18:25   Норильский драмтеатр едет на гастроли в Москву.
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17:31   Вступили в силу поправки к закону, которые устанавливают правила работы фитнес-центров в России. О том, как это отразится на норильчанах, мы спросили у тренера по кроссфиту. 17:29   Комитет Госдумы по безопасности поддержал идею ввести хорошо различимые опознавательные номера для полицейских и росгвардейцев.
17:09   Норильское местное отделение «Боевого братства» совместно с казачеством организовали для школьников полевой выход в тундру с ночёвкой. 16:58   У норильских сантехников начался грибной сезон.
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 25 августа 2019 
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 24 августа 2019 
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 23 августа 2019 
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