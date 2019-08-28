Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40537

28 августа 2019, 17:42



В Норильске введут квоты на выбросы от всех источников загрязнения.

Госдума приняла закон об эксперименте по квотированию вредных выбросов в конце июля 2019 года. «Предполагается, что в рамках установления квот будет учтено воздействие на окружающую среду отдельных объектов. Для промышленности это предполагает ужесточение тех норм, которые есть на сегодня, потребуется разработка дополнительных мероприятий по охране воздуха. Но, как показывает практика, только мероприятиями для промышленности не удастся достичь требуемого качества атмосферного воздуха. Также надо снижать выбросы от автотранспорта — это касается диоксида азота. И существенное влияние оказывают автономные источники теплоснабжения по бензопирену», — пояснила начальник отдела АО «НИИ Атмосфера» Ольга Двинянина. На круглом столе, где специалисты рассказывали, как можно улучшить экологическую ситуацию в городе, в пример привели Красноярский алюминиевый завод. По словам экспертов, предприятие оснащено современным газоочистным оборудованием. К тому же КрАЗ был правильно построен — с учётом красноярской розы ветров, все выбросы уносятся от города. Все предприятия, построенные в 1990-е годы и позже, строились хаотично. Ещё Красноярску необходимо поработать с частным сектором и транспортом. Так, снизить уровень загрязнения воздуха можно, если изменить автомобильный поток. Сам закон должен заработать уже 1 ноября, но прежде нужно правильно посчитать, кто, сколько и чем загрязняет воздух в городе. По подсчётам специалистов, в Красноярске, например, 848 промышленных объектов, а источников выбросов — 6681. Из них 2,5 тысячи — так называемые неорганизованные. Эксперимент по квотированию разработан в рамках нацпроекта «Экология», который запустил президент Владимир Путин. По планам, к 2024 году квотирование выбросов позволит снизить уровень загрязнения воздуха на 20%. Фото Владимира Макушкина

Просмотров:225 Норильск будет участвовать в федеральном экологическом эксперименте, уже осенью у нас введут квоты на выбросы от любых источников загрязнения — предприятий, транспорта. Аналогичным образом будут квотироваться выбросы Красноярска, Братска, Липецка, Магнитогорска, Медногорска, Нижнего Тагила, Новокузнецка, Омска, Челябинска, Череповца и Читы, всего 11 городов страны.Госдума приняла закон об эксперименте по квотированию вредных выбросов в конце июля 2019 года.«Предполагается, что в рамках установления квот будет учтено воздействие на окружающую среду отдельных объектов. Для промышленности это предполагает ужесточение тех норм, которые есть на сегодня, потребуется разработка дополнительных мероприятий по охране воздуха. Но, как показывает практика, только мероприятиями для промышленности не удастся достичь требуемого качества атмосферного воздуха. Также надо снижать выбросы от автотранспорта — это касается диоксида азота. И существенное влияние оказывают автономные источники теплоснабжения по бензопирену», — пояснила начальник отдела АО «НИИ Атмосфера» Ольга Двинянина.На круглом столе, где специалисты рассказывали, как можно улучшить экологическую ситуацию в городе, в пример привели Красноярский алюминиевый завод. По словам экспертов, предприятие оснащено современным газоочистным оборудованием. К тому же КрАЗ был правильно построен — с учётом красноярской розы ветров, все выбросы уносятся от города. Все предприятия, построенные в 1990-е годы и позже, строились хаотично. Ещё Красноярску необходимо поработать с частным сектором и транспортом. Так, снизить уровень загрязнения воздуха можно, если изменить автомобильный поток.Сам закон должен заработать уже 1 ноября, но прежде нужно правильно посчитать, кто, сколько и чем загрязняет воздух в городе. По подсчётам специалистов, в Красноярске, например, 848 промышленных объектов, а источников выбросов — 6681. Из них 2,5 тысячи — так называемые неорганизованные.Эксперимент по квотированию разработан в рамках нацпроекта «Экология», который запустил президент Владимир Путин. По планам, к 2024 году квотирование выбросов позволит снизить уровень загрязнения воздуха на 20%.Фото Владимира Макушкина