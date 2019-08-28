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28 августа 2019, 17:57



Губернатор края и министры в Норильске обсудят господдержку крупных инвестиционных и экологических проектов.

В мероприятии примут участие губернатор Красноярского края Александр Усс, министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров, статс-секретарь – вице-президент по взаимодействию с органами власти и управления «Норникеля» Дмитрий Пристансков. В рамках заседания участники обсудят модернизацию производства на территории Норильского промышленного района, расширение использования существующего отечественного оборудования и кооперацию во внедрении нового. Кроме того, на НМЗ состоится подписание трёхстороннего соглашения между Минпромторгом России, Красноярским краем и «Норникелем», которым предусмотрена в том числе поддержка реализации инвестпроектов природоохранного назначения. Фото Владимира Макушкина

Просмотров:64 На Надеждинском металлургическом заводе в пятницу, 30 августа, состоится совещание, на котором рассмотрят меры государственной поддержки реализации крупных инвестиционных и экологических проектов в регионах России.В мероприятии примут участие губернатор Красноярского края Александр Усс, министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров, статс-секретарь – вице-президент по взаимодействию с органами власти и управления «Норникеля» Дмитрий Пристансков.В рамках заседания участники обсудят модернизацию производства на территории Норильского промышленного района, расширение использования существующего отечественного оборудования и кооперацию во внедрении нового.Кроме того, на НМЗ состоится подписание трёхстороннего соглашения между Минпромторгом России, Красноярским краем и «Норникелем», которым предусмотрена в том числе поддержка реализации инвестпроектов природоохранного назначения.Фото Владимира Макушкина