Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40539

29 августа 2019, 11:55



Норильчанка перевела мошенникам 124 тысячи рублей за ранее приобретённые биологически активные добавки.

Следователи Отдела МВД России по г. Норильску возбудили уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество», санкция которой предполагает наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет. Полицейские разыскивают злоумышленника и всех причастных к совершению данного преступления. «Сотрудники полиции напоминают: чтобы не попасться на уловки мошенников, не стоит переводить деньги неизвестным людям. В случае поступления предложений от имени правоохранительных органов о получении каких-либо компенсаций за приобретённые товары и услуги незамедлительно сообщите о данном факте в полицию». Фото Ирины Яринской

Просмотров:160 Неизвестный позвонил 52-летней норильчанке и пообещал выплатить компенсацию за ранее приобретённые биологически активные добавки. Он убедил женщину, что для получения денег необходимо оплатить налоговую пошлину и страховой взнос. Потерпевшая перевела мошеннику 124 тысячи рублей.Следователи Отдела МВД России по г. Норильску возбудили уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество», санкция которой предполагает наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет. Полицейские разыскивают злоумышленника и всех причастных к совершению данного преступления.«Сотрудники полиции напоминают: чтобы не попасться на уловки мошенников, не стоит переводить деньги неизвестным людям. В случае поступления предложений от имени правоохранительных органов о получении каких-либо компенсаций за приобретённые товары и услуги незамедлительно сообщите о данном факте в полицию».Фото Ирины Яринской