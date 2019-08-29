Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40540

29 августа 2019, 11:55



Малая авиация Норильска пополнится новой техникой: «Норильск Авиа» получит 10 новых вертолётов Ми-8АМТ.

Вертолёты будут построены на Улан-Удэнском авиационном заводе, входящем в состав холдинга «Вертолёты России». Поставки машин запланированы на 2020-2024 годы. Статс-секретарь — вице-президент «Норникеля» Дмитрий Пристансков так прокомментировал подписание договора: "Норильск Авиа" является единственной вертолётной компанией на полуострове Таймыр, способной удовлетворить потребности региона в авиационных услугах. Сегодня перевозчик эксплуатирует вертолёты типа Ми-8, которые не только осуществляют перевозки для производственных нужд компании, но и используются в случае необходимости оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации, а также выполняют важную социальную функцию — ведут санитарные рейсы и пассажирские перевозки народов Крайнего Севера в отдалённые населенные пункты. Новые вертолёты для «Норильск Авиа» позволят обновить имеющийся парк воздушных судов, средний возраст которого 32 года. Для «Норникеля» это вклад в повышение безопасности перевозок в условиях Крайнего Севера и более надёжное обеспечение устойчивого производства всех предприятий группы». «Мы впервые подписываем лизинговый договор с "Газпромбанк Лизинг" и очень рады этому событию. Надеемся на долгое и плодотворное сотрудничество, — отметил генеральный директор холдинга "Вертолёты России" Андрей Богинский. - Первые два вертолёта Ми-8АМТ отправятся в Норильск уже в марте следующего года и пополнят парк компании "Норильск Авиа". Ми-8АМТ — отличные машины прославленного семейства Ми-8/17, оснащённые современной авионикой, прекрасно приспособленные для эксплуатации в суровых климатических условиях Крайнего Севера — от таймырской тундры до островов Северного Ледовитого океана». «Мы рады способствовать развитию транспортной инфраструктуры страны и, в частности, налаживанию вертолётного сообщения в отдалённых регионах, где другой вид транспорта нерентабелен. Уверен, что техника производства холдинга "Вертолёты России", которая хорошо зарекомендовала себя в суровых условиях эксплуатации, существенно повысит качество пассажирских перевозок, — комментирует Алексей Белоус, заместитель председателя правления "Газпромбанка". — Для обновления авиапарка компания "Норильск Авиа" выбрала удобный инструмент — лизинг, применение которого становится ещё выгоднее в сочетании с целевыми программами субсидирования Минпромторга. Эта сделка стала первой для Газпромбанка на рынке лизинга вертолётов, и мы планируем продолжить развивать это перспективное направление». Ми-8АМТ — современный вертолёт среднего класса с улучшенными лётно-техническими характеристиками. Вертолёт оснащён двигателями ТВ3-117ВМ и усиленной трансмиссией. Надёжную навигацию на машине обеспечивает БМС-индикатор, работающий с системами позиционирования GPS и ГЛОНАСС. Транспортные возможности вертолёта обеспечивают перевозку до 23 пассажиров, а также перевозку грузов массой до 4 тонн внутри грузовой кабины или на внешней подвеске. Возможности вертолётов Ми-8АМТ постоянно расширяются за счёт проводимой модернизации, что позволяет им эффективно решать всё более сложные и разнообразные задачи в самых сложных климатических и погодных условиях. Фото Павла Буканова, Авиару.рф

Просмотров:215 В рамках Международного авиационно-космического салона «МАКС-2019», холдинг «Вертолёты России», «Газпромбанк Лизинг» и «Норильск Авиа» подписали договор о поставке 10 многофункциональных вертолётов Ми-8АМТ, сообщает пресс-служба «Норникеля».Вертолёты будут построены на Улан-Удэнском авиационном заводе, входящем в состав холдинга «Вертолёты России». Поставки машин запланированы на 2020-2024 годы.Статс-секретарь — вице-президент «Норникеля» Дмитрий Пристансков так прокомментировал подписание договора:"Норильск Авиа" является единственной вертолётной компанией на полуострове Таймыр, способной удовлетворить потребности региона в авиационных услугах. Сегодня перевозчик эксплуатирует вертолёты типа Ми-8, которые не только осуществляют перевозки для производственных нужд компании, но и используются в случае необходимости оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации, а также выполняют важную социальную функцию — ведут санитарные рейсы и пассажирские перевозки народов Крайнего Севера в отдалённые населенные пункты.Новые вертолёты для «Норильск Авиа» позволят обновить имеющийся парк воздушных судов, средний возраст которого 32 года. Для «Норникеля» это вклад в повышение безопасности перевозок в условиях Крайнего Севера и более надёжное обеспечение устойчивого производства всех предприятий группы».«Мы впервые подписываем лизинговый договор с "Газпромбанк Лизинг" и очень рады этому событию. Надеемся на долгое и плодотворное сотрудничество, — отметил генеральный директор холдинга "Вертолёты России" Андрей Богинский. - Первые два вертолёта Ми-8АМТ отправятся в Норильск уже в марте следующего года и пополнят парк компании "Норильск Авиа". Ми-8АМТ — отличные машины прославленного семейства Ми-8/17, оснащённые современной авионикой, прекрасно приспособленные для эксплуатации в суровых климатических условиях Крайнего Севера — от таймырской тундры до островов Северного Ледовитого океана».«Мы рады способствовать развитию транспортной инфраструктуры страны и, в частности, налаживанию вертолётного сообщения в отдалённых регионах, где другой вид транспорта нерентабелен. Уверен, что техника производства холдинга "Вертолёты России", которая хорошо зарекомендовала себя в суровых условиях эксплуатации, существенно повысит качество пассажирских перевозок, — комментирует Алексей Белоус, заместитель председателя правления "Газпромбанка". — Для обновления авиапарка компания "Норильск Авиа" выбрала удобный инструмент — лизинг, применение которого становится ещё выгоднее в сочетании с целевыми программами субсидирования Минпромторга. Эта сделка стала первой для Газпромбанка на рынке лизинга вертолётов, и мы планируем продолжить развивать это перспективное направление».Ми-8АМТ — современный вертолёт среднего класса с улучшенными лётно-техническими характеристиками. Вертолёт оснащён двигателями ТВ3-117ВМ и усиленной трансмиссией. Надёжную навигацию на машине обеспечивает БМС-индикатор, работающий с системами позиционирования GPS и ГЛОНАСС. Транспортные возможности вертолёта обеспечивают перевозку до 23 пассажиров, а также перевозку грузов массой до 4 тонн внутри грузовой кабины или на внешней подвеске. Возможности вертолётов Ми-8АМТ постоянно расширяются за счёт проводимой модернизации, что позволяет им эффективно решать всё более сложные и разнообразные задачи в самых сложных климатических и погодных условиях.Фото Павла Буканова, Авиару.рф