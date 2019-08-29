Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40541

29 августа 2019, 12:07



Тёпленькая пошла! Уже завтра в кайерканские и талнахские дома вернётся горячая вода.

«На сегодня подготовка к отопительному периоду завершена, ждём получения паспорта готовности на город. В этом году, напомню, фронт работ был очень большой, он включал ремонты на магистральных сетях, капремонты, ревизию тепловых пунктов, и электрооборудования. Что касается капремонта магистральных коллекторов, этим летом работ провели больше, чем год назад», - пояснил он. Отопительный период начнётся в соответствии с законодательством, подчеркнул Парежев: после того как в течение пяти дней среднесуточная температура наружного воздуха будет ниже плюс 8 градусов по Цельсию. По предварительному прогнозу случится это в середине сентября.

Просмотров:232 Подачу горячей воды временно прекращали для проведения гидравлических испытаний магистральных и внутриквартальных тепловых сетей. Кайеркан промывают с 22 августа, Талнах - с 26-го. В Норильске и Оганере отключения только предстоят. Как рассказал Артём Парежев, и. о. заместителя начальника УЖКХ по энергетике, в этих районах горячей воды не будет со 2 по 6 сентября.«На сегодня подготовка к отопительному периоду завершена, ждём получения паспорта готовности на город. В этом году, напомню, фронт работ был очень большой, он включал ремонты на магистральных сетях, капремонты, ревизию тепловых пунктов, и электрооборудования. Что касается капремонта магистральных коллекторов, этим летом работ провели больше, чем год назад», - пояснил он.Отопительный период начнётся в соответствии с законодательством, подчеркнул Парежев: после того как в течение пяти дней среднесуточная температура наружного воздуха будет ниже плюс 8 градусов по Цельсию. По предварительному прогнозу случится это в середине сентября.