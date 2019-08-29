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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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Новости:
19:28 Сегодня в Кайеркане отслужили первую Божественную литургию во временном помещении нового православного прихода в честь Преображения Господня.
19:23 Начался матч по хоккею между сборной командой Норильска и командой Северного флота.
18:37 Администрация Норильска и прокуратура провели рейд по несанкционированным свалкам.
18:34 Благотворительный фонд «Территория добра» пишет свою «Добрую цветочную историю».
18:11 Финал пятого сезона деловой игры «Покорители Севера» определил сильнейшую студенческую команду.
18:10 Норильчане могут принять участие в программе «Формирование современной городской среды»: срок подачи заявок до 15 ноября.
18:07 На Земле Франца-Иосифа открыли пять новых островов.
17:28 Таймыр с рабочим визитом посетил губернатор Красноярского края Александр Усс.
16:48 Аян очистили от промышленного мусора.
16:39 Работы по ремонту автомобильной дороги Норильск – Талнах подходят к завершению.
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