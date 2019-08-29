Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40542

29 августа 2019, 12:15



Научиться стихосложению: в сентябре норильчан ждут мастер-классы от красноярки Дарёны Хэйл.

Дарёна Хэйл – поэтесса, писательница, лауреат и дипломант множества литературных конкурсов, член Союза российских писателей, создатель и руководитель международного литературного проекта «Среда разборов: лаборатория для авторов», в котором приняло участие больше 70 поэтов из разных стран. В рамках занятий, которые пройдут в Норильске, начинающие (а также сомневающиеся) поэты смогут получить профессиональный анализ своих произведений, узнать их сильные стороны, овладеть дополнительными поэтическими инструментами, получить заряд мотивации. Участников ждут теоретические лекции, совместные практические занятия, интересные домашние задания, продуктивный и конструктивный анализ собственного творчества. Итогом совместной работы станет издание сборника произведений участников проекта. Для того чтобы принять участие, нужно заполнить заявку, дополнить её своими стихотворениями (произведения должны быть отделены друг от друга звёздочками или названиями, шрифт Times New Roman, выравнивание по левому краю), отправить файл с заявкой по электронному адресу kovalenka.mob@gmail.com. Заявки принимаются до 12 сентября. Телефон для справок: +7-913-505-96-05.

Просмотров:156 В сентябре красноярская поэтесса, член Союза российских писателей Дарёна Хэйл проведёт для молодых норильских авторов серию занятий по стихосложению, сообщает публичная библиотека. Проект организован при поддержке Музея Норильска и благотворительной программы «Мир новых возможностей» компании «Норникель».Дарёна Хэйл – поэтесса, писательница, лауреат и дипломант множества литературных конкурсов, член Союза российских писателей, создатель и руководитель международного литературного проекта «Среда разборов: лаборатория для авторов», в котором приняло участие больше 70 поэтов из разных стран. В рамках занятий, которые пройдут в Норильске, начинающие (а также сомневающиеся) поэты смогут получить профессиональный анализ своих произведений, узнать их сильные стороны, овладеть дополнительными поэтическими инструментами, получить заряд мотивации.Участников ждут теоретические лекции, совместные практические занятия, интересные домашние задания, продуктивный и конструктивный анализ собственного творчества.Итогом совместной работы станет издание сборника произведений участников проекта.Для того чтобы принять участие, нужно заполнить заявку,дополнить её своими стихотворениями (произведения должны быть отделены друг от друга звёздочками или названиями, шрифт Times New Roman, выравнивание по левому краю), отправить файл с заявкой по электронному адресу kovalenka.mob@gmail.com.Заявки принимаются до 12 сентября. Телефон для справок: +7-913-505-96-05.