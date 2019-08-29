Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40543

29 августа 2019, 12:29



Ансамбль песни и пляски Северного флота даст в Норильске три дополнительных концерта.

Вход на мероприятия бесплатный, по пригласительным билетам, которые можно получить в кассах учреждений, где проходят концерты. Фото Владимира Макушкина

Просмотров:247 Концерты пройдут 30 августа в 18.00 - в Норильской школе искусств на ул. Б.Хмельницкого,17; 31 августа в 17.00 – в Городском центре культуры; 1 сентября в 16.30 – в КДЦ «Юбилейный» Кайеркана.Вход на мероприятия бесплатный, по пригласительным билетам, которые можно получить в кассах учреждений, где проходят концерты.Фото Владимира Макушкина