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29 августа 2019, 13:49



«ЖКС» напоминает: обшивая при ремонте сети ТВС отделочными материалами, жильцы должны быть готовы предоставить сантехникам к ним доступ в случае аварии.

Меж тем согласно правилам о предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, собственник обязан допускать работников аварийных служб в занимаемое жилое помещение для осмотра технического и санитарного состояния внутриквартирного оборудования в заранее согласованное время, а для ликвидации аварий - в любое время. В случае отказа администрация «ЖКС» будет вынуждена в судебном порядке потребовать возмещения всех причинённых убытков и выполнения вышеуказанных работ за счёт несговорчивого собственника, сообщает пресс-служба управляющей компании. Так что отказ расстаться с красотой может очень дорого стоить. Фото inex.company

Просмотров:165 Сотрудники «Жилкомсервиса» столкнулись с проблемой: в результате прорыва трубопровода в одной из квартир города, водой заливает магазин, расположенный на первом этаже жилого дома на Ленинском проспекте. Устранить причину коммунальной аварии пока не возможно: хозяйка квартиры не разрешает специалистам добраться до слабого места. Дело в том, что трубы в ванной комнате заложены стеной из кирпича. Для красоты. А достучаться до хозяйки не получается — все просьбы УК войти в положение и пойти навстречу наталкиваются на глухую стену непонимания. Владелица жилплощади ни за что не соглашается обеспечить доступ к коммуникациям. Ведь для этого придётся ломать конструкцию.Меж тем согласно правилам о предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, собственник обязан допускать работников аварийных служб в занимаемое жилое помещение для осмотра технического и санитарного состояния внутриквартирного оборудования в заранее согласованное время, а для ликвидации аварий - в любое время.В случае отказа администрация «ЖКС» будет вынуждена в судебном порядке потребовать возмещения всех причинённых убытков и выполнения вышеуказанных работ за счёт несговорчивого собственника, сообщает пресс-служба управляющей компании. Так что отказ расстаться с красотой может очень дорого стоить.Фото inex.company