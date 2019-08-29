Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40545

29 августа 2019, 14:07



Станция детско-юношеского туризма и экскурсий набирает школьников от 9 до 17 лет в группу спортивного туризма.

Все занятия бесплатные. Справки по телефону 8-908-033-44-43, преподаватель талнахской группы - Павел Анатольевич Антипов. Он же подскажет, к кому обращаться школьникам из Центрального района Норильска. На фото: поход по Саянским горам-2018 Фото тренеров СДЮТиЭ

Просмотров:163 Ребятам предстоит освоить навыки, необходимые каждому туристу. В программе: общая физическая подготовка, техника лыжного и пешего туризма, основы скалолазания, ориентирование на местности, техника вязания туристских узлов и работа с верёвкой. По традиции ребята закрепляют полученные знания и навыки в походах выходного дня и многодневных - под руководством опытных инструкторов.Все занятия бесплатные.Справки по телефону 8-908-033-44-43, преподаватель талнахской группы - Павел Анатольевич Антипов. Он же подскажет, к кому обращаться школьникам из Центрального района Норильска.На фото: поход по Саянским горам-2018Фото тренеров СДЮТиЭ