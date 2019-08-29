Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40546

29 августа 2019, 15:36



Завершился летний чемпионат Норильска по мотокроссу и мини-мотокроссу.

Организаторы - клуб «Норд-байк» и управление по спорту администрации Норильска. Участвовали в мероприятии 20 спортсменов в возрасте от 9 до 40 лет. Фото участников соревнований

Просмотров:135 По традиции он проходил на трассе реки Щучьей. По итогам пяти этапов в мотокроссе лидером стал Сергей Савинов. В мини-мотокроссе в классе OPEN победил Денис Дорошенко, среди девушек и детей на первом месте Алиса Кельш.Организаторы - клуб «Норд-байк» и управление по спорту администрации Норильска. Участвовали в мероприятии 20 спортсменов в возрасте от 9 до 40 лет.Фото участников соревнований