Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40547

29 августа 2019, 16:38



В Талнахе, в зелёной зоне на пересечении улиц Маслова и Бауманской, началось строительство спортивно-игрового городка.

Нынешний проект благоустройства с учётом существующих зелёных насаждений и особенностей ландшафта разработала норильская творческая мастерская «Архбюро». Одних поребриков здесь будет более 86 погонных метров высотой от 1,2 метра до 1,6 метров. Всего же на площади в 1417,5 квадратных метра установят 25 элементов оборудования: спортивные снаряды, игровые модули, в том числе для детей с ограниченными возможностями. «Стоимость проекта – 6,311 миллиона рублей. Из них более 5,6 миллиона - это федеральные деньги, 300 тысяч - краевые, 361 тысяча рублей - софинансирование из средств местного бюджета», - рассказал начальник отдела по городскому хозяйству Талнахского территориального управления администрации Норильска Юрий Шутов. Сегодня подрядчик – а конкурс выиграл индивидуальный предприниматель Станислав Козлов, который уже хорошо зарекомендовал себя на других объектах, - занимается устройством поребриков. К 10 октября рабочие должны сделать отсыпку площадки песком, установить три опоры освещения и малые архитектурные формы. Фото Владимира Макушкина

Просмотров:138 В 2018 году при проведении опроса населения именно эта территория стала лидером среди мест, нуждающихся в обустройстве в рамках программы «Комфортная городская среда». Кстати, в прошлом здесь была детская площадка, которая пользовалась популярностью у жителей района.Нынешний проект благоустройства с учётом существующих зелёных насаждений и особенностей ландшафта разработала норильская творческая мастерская «Архбюро». Одних поребриков здесь будет более 86 погонных метров высотой от 1,2 метра до 1,6 метров. Всего же на площади в 1417,5 квадратных метра установят 25 элементов оборудования: спортивные снаряды, игровые модули, в том числе для детей с ограниченными возможностями.«Стоимость проекта – 6,311 миллиона рублей. Из них более 5,6 миллиона - это федеральные деньги, 300 тысяч - краевые, 361 тысяча рублей - софинансирование из средств местного бюджета», - рассказал начальник отдела по городскому хозяйству Талнахского территориального управления администрации Норильска Юрий Шутов.Сегодня подрядчик – а конкурс выиграл индивидуальный предприниматель Станислав Козлов, который уже хорошо зарекомендовал себя на других объектах, - занимается устройством поребриков. К 10 октября рабочие должны сделать отсыпку площадки песком, установить три опоры освещения и малые архитектурные формы.Фото Владимира Макушкина