Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40548

29 августа 2019, 16:39



Работы по ремонту автомобильной дороги Норильск – Талнах подходят к завершению.

Общая протяженность ремонтируемого участка составила 19,1 километра, сегодня осталось закончить всего 200 метров дороги (без учёта ремонта подъезда к мосту через реку Наледную). «Изначально проект по ремонту автодороги Норильск - Талнах предусматривал и ремонт подхода к мосту через Наледную, но так как мост аварийный, то эти работы были исключены, – рассказал Сергей Бойцов, начальник технического отдела «Норильскавтодора». – На сегодняшний день выполнено обустройство 39 автобусных остановок, установлено около 400 дорожных знаков, нанесена дорожная разметка, сделано дорожное ограждение. Дорога приведена в соответствие с нормативными требованиями». Ремонт полотна дороги проводился с учётом интенсивности движения и перевозки крупногабаритных грузов. Дорожная одежда представляет собой однослойное основание толщиной в 15 сантиметров и состоит из щебёночно-песчаной смеси и двух слоёв крупнозернистого и мелкозернистого асфальтобетонного покрытия, каждый из которых толщиной в шесть сантиметров. На данный момент осталось отремонтировать водопропускную трубу и асфальтировать площадки на автобусных остановках «ГРС», «Совхоз» и «Турбаза «Лесная» в обоих направлениях. Фото Владимира Макушкина

Просмотров:235 В 2017 году с компанией «Илан-Норильск» был заключён муниципальный контракт на ремонт автодороги Норильск-Талнах на общую сумму 814,48 миллиона рублей. По плану завершение ремонтных работ намечено на 31 августа, затем их качество оценит уже рабочая комиссия по приёмке автодороги.Общая протяженность ремонтируемого участка составила 19,1 километра, сегодня осталось закончить всего 200 метров дороги (без учёта ремонта подъезда к мосту через реку Наледную).«Изначально проект по ремонту автодороги Норильск - Талнах предусматривал и ремонт подхода к мосту через Наледную, но так как мост аварийный, то эти работы были исключены, – рассказал Сергей Бойцов, начальник технического отдела «Норильскавтодора». – На сегодняшний день выполнено обустройство 39 автобусных остановок, установлено около 400 дорожных знаков, нанесена дорожная разметка, сделано дорожное ограждение. Дорога приведена в соответствие с нормативными требованиями».Ремонт полотна дороги проводился с учётом интенсивности движения и перевозки крупногабаритных грузов. Дорожная одежда представляет собой однослойное основание толщиной в 15 сантиметров и состоит из щебёночно-песчаной смеси и двух слоёв крупнозернистого и мелкозернистого асфальтобетонного покрытия, каждый из которых толщиной в шесть сантиметров.На данный момент осталось отремонтировать водопропускную трубу и асфальтировать площадки на автобусных остановках «ГРС», «Совхоз» и «Турбаза «Лесная» в обоих направлениях.Фото Владимира Макушкина