Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40549

29 августа 2019, 16:48



Аян очистили от промышленного мусора.

Дальнейшие действия – это поиск источника финансирования работ: законсервированные отходы должны быть доставлены с озера Аян в город Красноярск и далее железной дорогой до пункта утилизации. В будущем «Заповедники Таймыра» надеются попасть в Федеральную целевую программу «Ликвидация накопленного экологического ущерба на 2014-2025 годы», в части, которая касается экологического ущерба от прошлой хозяйственной и иной деятельности в Арктической зоне Российской Федерации. Активная фаза работы над включением в эту программу начнётся после основных полевых работ этого сезона, в том числе и связанных с проектом «Чисто-Аян». Фото Станислава Стрючкова

Просмотров:146 Основной этап проекта «Чисто-Аян», поддержанного грантовой программой «Норникеля» «Мир новых возможностей», подходит к концу – волонтёры и сотрудники «Заповедников Таймыра» выполнили предварительные работы по очистке далёкого озера Аян от промышленного мусора, который копился на этом там с 90-х годов, сообщает пресс-служба Объединенной дирекции заповедников. Но окончание этих работ – лишь первая ступень на пути к полной очистке Аяна от бытовых и производственных отходов, оставленных геологами, промысловиками, представителями прочих структур. В Объединённой дирекции уже разработан план дальнейших действий по вывозу и утилизации опасных отходов, мазута, масла, солярки. Этим могут заниматься только специализированные учреждения, обладающие лицензией. Для этого проведён тщательный мониторинг опасных отходов и найдено несколько учреждений, готовых выполнить эту работу.Дальнейшие действия – это поиск источника финансирования работ: законсервированные отходы должны быть доставлены с озера Аян в город Красноярск и далее железной дорогой до пункта утилизации.В будущем «Заповедники Таймыра» надеются попасть в Федеральную целевую программу «Ликвидация накопленного экологического ущерба на 2014-2025 годы», в части, которая касается экологического ущерба от прошлой хозяйственной и иной деятельности в Арктической зоне Российской Федерации.Активная фаза работы над включением в эту программу начнётся после основных полевых работ этого сезона, в том числе и связанных с проектом «Чисто-Аян».Фото Станислава Стрючкова