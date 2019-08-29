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29 августа 2019, 17:28



Таймыр с рабочим визитом посетил губернатор Красноярского края Александр Усс.

Как сообщает пресс-служба Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района, в первой половине дня губернатор возложил цветы к памятнику воинам-таймырцам, павшим в годы Великой Отечественной войны. Напомним, в эти дни на таймырской земле проходят мероприятия, посвящённые 77-й годовщине героической обороны Диксона и подвигу моряков-североморцев, оборонявших остров от немецких захватчиков в годы ВОВ. Затем в Таймырском краеведческом музее руководитель региона провёл совещание с руководством муниципального района. Александр Усс отметил, что Таймыр для Красноярского края – особая территория по целому ряду факторов – и по масштабам, и по значимости для экономики региона, страны. По его убеждению, приоритетная задача власти всех уровней – обеспечить на Таймыре достойную жизнь как для коренных малочисленных народов, так и для тех, кто десятки лет живёт, работает на этой земле вместе с ними. В рамках совещания глава муниципального района Евгений Вершинин представил губернатору доклад о социально-экономическом положении Таймыра и ближайших перспективах развития, а также о ходе проведения мероприятий северного завоза. Во второй половине дня Александр Усс посетил Дудинский Свято-Введенский православный храм, после чего для него провели экскурсию на большом противолодочном корабле «Вице-адмирал Кулаков». Фото Дениса Гаськова

Просмотров:155 Сегодня столицу Таймыра Дудинку посетил губернатор Красноярского края Александр Усс. В состав краевой делегации вошли заместитель председателя правительства Красноярского края Анатолий Цыкалов и советник губернатора Владимир Шаешников.Как сообщает пресс-служба Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района, в первой половине дня губернатор возложил цветы к памятнику воинам-таймырцам, павшим в годы Великой Отечественной войны. Напомним, в эти дни на таймырской земле проходят мероприятия, посвящённые 77-й годовщине героической обороны Диксона и подвигу моряков-североморцев, оборонявших остров от немецких захватчиков в годы ВОВ.Затем в Таймырском краеведческом музее руководитель региона провёл совещание с руководством муниципального района. Александр Усс отметил, что Таймыр для Красноярского края – особая территория по целому ряду факторов – и по масштабам, и по значимости для экономики региона, страны. По его убеждению, приоритетная задача власти всех уровней – обеспечить на Таймыре достойную жизнь как для коренных малочисленных народов, так и для тех, кто десятки лет живёт, работает на этой земле вместе с ними.В рамках совещания глава муниципального района Евгений Вершинин представил губернатору доклад о социально-экономическом положении Таймыра и ближайших перспективах развития, а также о ходе проведения мероприятий северного завоза.Во второй половине дня Александр Усс посетил Дудинский Свято-Введенский православный храм, после чего для него провели экскурсию на большом противолодочном корабле «Вице-адмирал Кулаков».Фото Дениса Гаськова