Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40551

29 августа 2019, 18:07



На Земле Франца-Иосифа открыли пять новых островов.

Острова расположены в бухте Визе к западу от острова Северный в районе ледника Вылки. Их очертания были замечены ещё в 2016 году при анализе спутниковых снимков, но вид и точное местоположение земель тогда, вероятно, скрывал ледник. Установлено, что площадь островов варьируется от 900 до 54,5 тысячи квадратных метров. Объекты уже подробно описаны, а на местности проведена топографическая съёмка. Всего с 2015 по 2018 год гидрографы помогли найти более 30 новых островов, мысов и бухт в районе архипелагов Земля Франца-Иосифа и Новая Земля. Помимо запланированных исследований учёные до конца сентября хотят частично повторить маршруты экспедиции 1874 года, 1897 года, а также путь спасательной экспедиции штурмана Валериана Альбанова. Фото pixmafia.com

Просмотров:115 Стартовавшая в середине августа комплексная гидрографическая экспедиция Северного флота помимо запланированных исследований подтвердила открытие ещё пяти островов на архипелаге Земля Франца-Иосифа.Острова расположены в бухте Визе к западу от острова Северный в районе ледника Вылки. Их очертания были замечены ещё в 2016 году при анализе спутниковых снимков, но вид и точное местоположение земель тогда, вероятно, скрывал ледник.Установлено, что площадь островов варьируется от 900 до 54,5 тысячи квадратных метров. Объекты уже подробно описаны, а на местности проведена топографическая съёмка. Всего с 2015 по 2018 год гидрографы помогли найти более 30 новых островов, мысов и бухт в районе архипелагов Земля Франца-Иосифа и Новая Земля.Помимо запланированных исследований учёные до конца сентября хотят частично повторить маршруты экспедиции 1874 года, 1897 года, а также путь спасательной экспедиции штурмана Валериана Альбанова.Фото pixmafia.com