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29 августа 2019, 18:10



Норильчане могут принять участие в программе «Формирование современной городской среды»: срок подачи заявок до 15 ноября.

«Деньги можно заплатить единовременно или в течение года. Львиную долю работ оплачивает федеральный, краевой и местный бюджеты. Это практически подарок жителям» Сегодня на территории остались участки (подъезды к дому), выходящие за границы придомовой территории, которые ещё предстоит заасфальтировать. Как оказалось, это можно было сделать в рамках той же программы, но такой заявки от жителей не поступало. Возможно, они не знали о подобной возможности. - Сейчас мы верстаем комплексную программу благоустройства города на следующий год, в которой постараемся учесть и доработать участки, не охваченные программой, - пояснила Татьяна Шульгина. Новой территории радуются жильцы дома-заявителя. По словам Дарьи Кияненко, жительницы дома по Ленинскому, 25, они обратились за помощью в УК «Город», где быстро откликнулись на их инициативу. «Мы очень довольны обновлённой площадкой, она яркая, качественная, теперь можно безопасно гулять с детьми. А благодаря асфальтировке двора можно прогуливаться с колясками и санками, не боясь, что ребёнок споткнётся и упадёт», - говорит она. Помимо того, по инициативе жильцов благоустроен и соседний двор на Ленинском, 27, где управляющая компания помогла провести собрание собственников жилья. Подарком от УК «Город» стала детская площадка, газон, новенькие лавочки. Чтобы войти в программу будущего года, инициативным норильчанам уже сейчас стоит обращаться в свою управляющую компанию, которая поможет провести собрание собственников жилья (кворум считается состоявшимся при наличии на протоколе подписей более чем половины собственников). В противном случае шансов попасть в программу у жителей не будет. Активному заявителю придётся попотеть, призывая соседей принять участие в собрании: по словам коммунальников, норильчане не слишком активны в таких делах. Но перспектива – благоустроенный двор - должна подстёгивать, считает Татьяна Шульгина. Программа утверждена до 2024 года, заявки на участие в ней принимаются ежегодно до 15 ноября в управлении жилищно-коммунального хозяйства администрации Норильска (пл. Севастопольская, 7). Также жильцы могут передать полномочия подачи заявки своей управляющей компании. Фото Владимира Макушкина

Просмотров:131 А пока благоустроенным дворам радуются те горожане, кто подал заявку в прошлом году. Например, во дворе дома на Ленинском, 25, в рамках программы была заменена детская площадка, смонтировано семь светодиодных светильников и заасфальтирована территория на площади более 1600 м2. Стоимость работ – 3,26 млн рублей, финансовое участие собственников жилья составило 2% от общей стоимости работ. Как отметила Татьяна Шульгина, заместитель начальника УЖКХ администрации Норильска, при пересчёте на одну квартиру в среднем в 44 м2 выходит по 360 рублей:«Деньги можно заплатить единовременно или в течение года. Львиную долю работ оплачивает федеральный, краевой и местный бюджеты. Это практически подарок жителям»Сегодня на территории остались участки (подъезды к дому), выходящие за границы придомовой территории, которые ещё предстоит заасфальтировать. Как оказалось, это можно было сделать в рамках той же программы, но такой заявки от жителей не поступало. Возможно, они не знали о подобной возможности.- Сейчас мы верстаем комплексную программу благоустройства города на следующий год, в которой постараемся учесть и доработать участки, не охваченные программой, - пояснила Татьяна Шульгина.Новой территории радуются жильцы дома-заявителя. По словам Дарьи Кияненко, жительницы дома по Ленинскому, 25, они обратились за помощью в УК «Город», где быстро откликнулись на их инициативу.«Мы очень довольны обновлённой площадкой, она яркая, качественная, теперь можно безопасно гулять с детьми. А благодаря асфальтировке двора можно прогуливаться с колясками и санками, не боясь, что ребёнок споткнётся и упадёт», - говорит она.Помимо того, по инициативе жильцов благоустроен и соседний двор на Ленинском, 27, где управляющая компания помогла провести собрание собственников жилья. Подарком от УК «Город» стала детская площадка, газон, новенькие лавочки.Чтобы войти в программу будущего года, инициативным норильчанам уже сейчас стоит обращаться в свою управляющую компанию, которая поможет провести собрание собственников жилья (кворум считается состоявшимся при наличии на протоколе подписей более чем половины собственников). В противном случае шансов попасть в программу у жителей не будет. Активному заявителю придётся попотеть, призывая соседей принять участие в собрании: по словам коммунальников, норильчане не слишком активны в таких делах. Но перспектива – благоустроенный двор - должна подстёгивать, считает Татьяна Шульгина.Программа утверждена до 2024 года, заявки на участие в ней принимаются ежегодно до 15 ноября в управлении жилищно-коммунального хозяйства администрации Норильска (пл. Севастопольская, 7). Также жильцы могут передать полномочия подачи заявки своей управляющей компании.Фото Владимира Макушкина