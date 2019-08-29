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29 августа 2019, 18:11

Финал пятого сезона деловой игры «Покорители Севера» определил сильнейшую студенческую команду.


Команда «Горный удар» Института горного дела, геологии и геотехнологий Сибирского федерального университета с честью выдержала все испытания, достойно защитив свой проект. Изначально команда состояла из 11 человек, но до финала дошло всего двое: Егор Шушаков и Антон Сорвочёв. В Норильск студенты-третьекурсники приехали из Красноярска. Здесь ребята проходили двухмесячную практику на руднике «Скалистый». Егор говорит, что они решили участвовать в игре, мечтает ближе познакомиться с будущей профессией. Двухмесячное погружение в производственный процесс на руднике «Скалистый» ещё больше укрепило его желание и уверенность работать именно в Норильске.
«Суть нашего проекта в том, что мы предложили проводить для бурильщиков цифровое тестирование и физическое, – поясняет Егор Шушаков. – У каждого человека разные физические возможности, а бурильщику необходимы хорошая координация движений, реакция, умение одновременно решать и выполнять несколько задач, обладать высокой стрессоустойчивостью».
По задумке ребят, цифровое тестирование должно проходить на компьютере, специалистам предстоит ответить на вопросы ряда тестов. Наполнение этих тестов зависит от производственных потребностей. Физическое тестирование будет представлять собой комплекс упражнений, который позволит выявить уровень физической подготовки человека, его выносливость и умение собраться при возникновении экстренной ситуации. До недавнего времени аналогичное тестирование проводилось только на производственных предприятиях зарубежья, но ребята считают, что есть смысл вводить его и в России.
«Проект «Покорители Севера» - уникален, – считает Людмила Ахметчина, и. о. заместителя директора ЗФ «Норникеля» по персоналу и социальной политике. – Изначально он задумывался как дополнительный образовательный контент. Ребятам нужно учиться управлять проектами, командой. Это те навыки, которые им пригодятся при работе на действующем производстве.
Благодаря этой игре мы получили ещё один замечательный эффект, рейтинг «Норникеля» как работодателя стал значительно выше.
В этом году в качестве центральной была выбрана тема «Бережливого производства». Все участники были разделены по виртуальным проектным офисам, в которых каждый разрабатывал свой проект. Ребята старались найти что-то новое и предложить свои решения производственных вопросов. Добавлю, что из всего количества участников деловой игры порядка 60 процентов приходят работать на предприятия «Норникеля». Это очень хороший результат».
Фото Дениса Кожевникова

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