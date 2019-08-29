Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40554

29 августа 2019, 18:34



Благотворительный фонд «Территория добра» пишет свою «Добрую цветочную историю».

Программа «Наши дети» появилась в «Территории добра» более пяти лет назад и эффективно помогает детям Норильска и Таймыра в лечении и реабилитации. Только в 2019 году программа поддержала и помогла 17 ребятишкам. Фото букета с оранжевой ленточкой и хэштегом #Добрыйбукет_норильск в Инстаграм приветствуется. Узнать об адресах магазинов-партнёров «Доброй цветочной истории» можно в благотворительном фонде «Территория добра» по телефонам: 46-53-33, 8-913-504-22-33 и 8-913-494-11-30.

Просмотров:113 Председатель фонда Наталья Солодовник и волонтёры предлагают горожанам начать новый учебный год с доброго дела. Для этого школьники и их родители могут выбрать в магазинах-партнёрах акции для своего учителя «добрый» букет с оранжевой ленточкой и внести сто рублей на благотворительность в установленный в магазине бокс. «Добрый» букет может стать и общим даром педагогу от всего класса, а сэкономленные средства можно передать на поддержание программы фонда «Наши дети».Программа «Наши дети» появилась в «Территории добра» более пяти лет назад и эффективно помогает детям Норильска и Таймыра в лечении и реабилитации. Только в 2019 году программа поддержала и помогла 17 ребятишкам.Фото букета с оранжевой ленточкой и хэштегом #Добрыйбукет_норильск в Инстаграм приветствуется.Узнать об адресах магазинов-партнёров «Доброй цветочной истории» можно в благотворительном фонде «Территория добра» по телефонам: 46-53-33, 8-913-504-22-33 и 8-913-494-11-30.