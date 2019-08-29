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29 августа 2019, 18:34

Благотворительный фонд «Территория добра» пишет свою «Добрую цветочную историю».


Председатель фонда Наталья Солодовник и волонтёры предлагают горожанам начать новый учебный год с доброго дела. Для этого школьники и их родители могут выбрать в магазинах-партнёрах акции для своего учителя «добрый» букет с оранжевой ленточкой и внести сто рублей на благотворительность в установленный в магазине бокс. «Добрый» букет может стать и общим даром педагогу от всего класса, а сэкономленные средства можно передать на поддержание программы фонда «Наши дети».
Программа «Наши дети» появилась в «Территории добра» более пяти лет назад и эффективно помогает детям Норильска и Таймыра в лечении и реабилитации. Только в 2019 году программа поддержала и помогла 17 ребятишкам.
Фото букета с оранжевой ленточкой и хэштегом #Добрыйбукет_норильск в Инстаграм приветствуется.
Узнать об адресах магазинов-партнёров «Доброй цветочной истории» можно в благотворительном фонде «Территория добра» по телефонам: 46-53-33, 8-913-504-22-33 и 8-913-494-11-30.

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    Список новостей

 29 августа 2019 
19:28   Сегодня в Кайеркане отслужили первую Божественную литургию во временном помещении нового православного прихода в честь Преображения Господня. 19:23   Начался матч по хоккею между сборной командой Норильска и командой Северного флота.
18:37   Администрация Норильска и прокуратура провели рейд по несанкционированным свалкам. 18:34   Благотворительный фонд «Территория добра» пишет свою «Добрую цветочную историю».
18:11   Финал пятого сезона деловой игры «Покорители Севера» определил сильнейшую студенческую команду. 18:10   Норильчане могут принять участие в программе «Формирование современной городской среды»: срок подачи заявок до 15 ноября.
18:07   На Земле Франца-Иосифа открыли пять новых островов. 17:28   Таймыр с рабочим визитом посетил губернатор Красноярского края Александр Усс.
16:48   Аян очистили от промышленного мусора. 16:39   Работы по ремонту автомобильной дороги Норильск – Талнах подходят к завершению.
16:38   В Талнахе, в зелёной зоне на пересечении улиц Маслова и Бауманской, началось строительство спортивно-игрового городка. 15:36   Завершился летний чемпионат Норильска по мотокроссу и мини-мотокроссу.
14:07   Станция детско-юношеского туризма и экскурсий набирает школьников от 9 до 17 лет в группу спортивного туризма. 13:49   «ЖКС» напоминает: обшивая при ремонте сети ТВС отделочными материалами, жильцы должны быть готовы предоставить сантехникам к ним доступ в случае аварии.
12:29   Ансамбль песни и пляски Северного флота даст в Норильске три дополнительных концерта. 12:15   Научиться стихосложению: в сентябре норильчан ждут мастер-классы от красноярки Дарёны Хэйл.
12:07   Тёпленькая пошла! Уже завтра в кайерканские и талнахские дома вернётся горячая вода. 11:55   Малая авиация Норильска пополнится новой техникой: «Норильск Авиа» получит 10 новых вертолётов Ми-8АМТ.
11:55   Норильчанка перевела мошенникам 124 тысячи рублей за ранее приобретённые биологически активные добавки.

 28 августа 2019 
17:42   В Норильске введут квоты на выбросы от всех источников загрязнения. 16:18   114 норильских газовиков получили награды к профессиональному празднику.
16:01   «Города для детей» - Норильск в четвёртый раз участвует к конкурсе городов России. 15:22   Перед началом учебного года для учителей школ в России подготовили новый кодекс этики и правила ведения соцсетей.
15:13   Более 350 жителей края стали предпринимателями при содействии службы занятости. 14:56   Раиса Кармазина провела в Норильске приём граждан по личным вопросам.
14:20   20 светофорных стоек и самих светофоров, ограждение, размётка, поребрики: благоустройство перекрёстка Кирова - Павлова планируется завершить к началу учебного года. 13:33   30 августа состоится общероссийское родительское собрание, в котором по традиции примет участие министр просвещения РФ Ольга Васильева.
13:33   В ДС «Арктика» норильчане сыграют в хоккей с командой Северного флота. 13:14   На Таймыре полицейские разыскивают злоумышленника, обманувшего дудинца более чем на 960 тысяч рублей.
12:52   Норильские полицейские расклеили более 300 листовок против мошенничества. 12:47   Из Норильска в Красноярск прибыл киноархив, который месяц назад провожали в край из кинокомплекса «Родина».
12:46   В музее боевой славы появились новые экспонаты: СКС, парадная форма капитана третьего ранга ВМФ России, фигуры пограничника и медсестры.

 27 августа 2019 
18:47   «Севера – это мой опорный пункт» - депутат ГД Раиса Кармазина провела в Норильске встречу с активом города. 17:01   2 сентября с 11.00 до 19.00 Музей Норильска приглашает школьников на день открытых дверей.
16:54   «Вся таблица Менделеева» откроется в Музее Норильска 2 сентября. 16:51   Сегодня в Норильск вернулась вторая смена ребят, которые отдыхали в лагере «Вита». Летний сезон закрыт.
16:10   Исчезнет ли тундра из-за изменения климата? На Таймыре проводятся новые исследования. 16:06   В Норильск с рабочим визитом прибыла депутат Госдумы РФ Раиса Кармазина.
15:36   Подведены предварительные итоги межвидового учения по обороне важного промышленного объекта. 15:31   В Кайеркане благоустраивают городскую среду: на набережной ручья вовсю идёт строительство площадок и дорожек зоны отдыха.
15:18   Жители Красноярского края всё чаще оплачивают услуги ЖКХ в отделениях почтовой связи. 14:08   На корабле Северного флота состоялось посвящение школьников в юнармейцы.
13:47   Новые камеры видеонаблюдения на дорогах Красноярья работают неисправно, на подрядчика подали в суд. В Норильске эта компания установила один комплект фиксации нарушений. 12:17   Совещание о состоянии законности в сфере обеспечения экологической безопасности на территории Норильска провёл исполняющий обязанности прокурора Норильска Хаваж Гутаев.
12:07   Спикер норильского парламента проинспектировал ход капитальных и текущих ремонтов на территории управляющей компании «Жилкомсервис». 11:52   В Центре занятости населения прошла ярмарка вакансий. На ней было представлено 300 рабочих мест.
10:36   В Норильске до 1 октября проводится ежегодная межведомственная акция «Помоги пойти учиться». Центр занятости предлагает собственные варианты участия в ней.

 26 августа 2019 
19:55   Охотоведы Норильска разыскивают медведя, который накануне днём пришёл на территорию турбазы «Мечта». 19:31   Обошли североморцев: команда Дудинки обыграла спортсменов Северного флота во всех дисциплинах «Кубка северных городов». На Таймыре завершился турнир по игровым видам спорта.
19:23   Более 30 мешков бытового мусора собрали в районе дебаркадера участники экологического субботника «Чистый берег».




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