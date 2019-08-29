Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40555

29 августа 2019, 18:37



Администрация Норильска и прокуратура провели рейд по несанкционированным свалкам.

Типичным в данных случаях можно назвать попытку владельцев земельных участков и предприятий, располагающихся на них, оспорить границы занимаемой ими территории. Немалое удивление вызывает у владельцев метраж прилегающей территории, которую следует содержать в хорошем состоянии. Для большинства эта территория, по их убеждению, ограничивается пятью метрами от стены их крайней постройки. И если в первом случае, рассматриваемым выездной проверкой, владельцы хотя бы ссылались на расставленные вокруг вешки, то во втором - прилегающая территория просто беззастенчиво отсыпалась строительным мусором с целью установки рефрижераторов. Как раз в случае с мобильными холодильниками прокуратура усмотрела сразу несколько грубейших нарушений законодательства. Прежде всего в части несоответствия заявленного при регистрации рода деятельности фактическому: вместо автостоянки в здании расположился овощной рынок. Территория вокруг отсыпалась строительным мусором, что строжайше запрещено, и вследствие отсыпки был перекрыт доступ к построенной недалеко площадке для выгула собак. В довесок ко всему перечисленному жители соседнего дома написали на владельца автостоянки коллективную жалобу в администрацию города именно на невозможность попасть на площадку для выгула собак – все подступы к ней оказались завалены. Поездка на последний объект, окружённый завалами металлолома и мусора, обернулось настоящим открытием. Здесь обнаружилось целое автотранспортное предприятие с ремонтными боксами и гаражами, которое просто не было видно с дороги. Колоссальный хаос вокруг затмил первоначальный объект проверки – продовольственный склад, выглядевший на этом фоне образцом чистоты и порядка. На обнаруженном АТП не нашлось ни хозяина, ни документов на объект, ни тем более договора о вывозе мусора. На исправление ситуации и наведение порядка хозяевам всех объектов дали время, параллельно пригласив их в прокуратуру. По словам заместителя главы Норильска по городскому хозяйству Николая Жигулина, прибегать к кардинальным мерам комиссия пока не будет, но возьмет исполнение предписаний на особый контроль: «На всех объектах, которые мы сегодня объехали, были зафиксированы нарушения, – прокомментировал ситуацию для журналистов Николай Жигулин. – Везде мы обнаружили формальный подход к соблюдению законодательства в данной сфере, кое-где не видели и такого. Впредь мы продолжим практику совместных с прокуратурой проверок индивидуальных предпринимателей и юридических лиц в рамках муниципального контроля и своих полномочий». Исполняющий обязанности прокурора Норильска Хаваж Гутаев отметил: «Мы намерены продолжить начатую работу. По предписаниям администрации прокуратура будет проводить проверки и привлекать виновных к административной ответственности. В случаях нанесения значительного вреда окружающей среде будут решаться вопросы возбуждения уголовных дел. В отношении сегодняшних случаев по договорённости с администрацией мы решили не применять сразу кардинальных мер к нарушителям, а дать им возможность исправить положение, привести свои территории в порядок». Денис Кожевников, фото автора

Просмотров:142 В ходе рейда осмотрели несколько объектов, где было зафиксировано захламление прилегающей территории, несанкционированные свалки бытовых и промышленных отходов, факты нарушения земельного законодательства. Трёх таких объектов оказалось достаточно, чтобы составить общую картину отношения хозяйствующих субъектов к отведенной, а также соседствующей территории. В целом его можно охарактеризовать как безответственное, а в отдельных случаях имеющее явно противоправный характер.Типичным в данных случаях можно назвать попытку владельцев земельных участков и предприятий, располагающихся на них, оспорить границы занимаемой ими территории. Немалое удивление вызывает у владельцев метраж прилегающей территории, которую следует содержать в хорошем состоянии. Для большинства эта территория, по их убеждению, ограничивается пятью метрами от стены их крайней постройки. И если в первом случае, рассматриваемым выездной проверкой, владельцы хотя бы ссылались на расставленные вокруг вешки, то во втором - прилегающая территория просто беззастенчиво отсыпалась строительным мусором с целью установки рефрижераторов.Как раз в случае с мобильными холодильниками прокуратура усмотрела сразу несколько грубейших нарушений законодательства. Прежде всего в части несоответствия заявленного при регистрации рода деятельности фактическому: вместо автостоянки в здании расположился овощной рынок. Территория вокруг отсыпалась строительным мусором, что строжайше запрещено, и вследствие отсыпки был перекрыт доступ к построенной недалеко площадке для выгула собак. В довесок ко всему перечисленному жители соседнего дома написали на владельца автостоянки коллективную жалобу в администрацию города именно на невозможность попасть на площадку для выгула собак – все подступы к ней оказались завалены.Поездка на последний объект, окружённый завалами металлолома и мусора, обернулось настоящим открытием. Здесь обнаружилось целое автотранспортное предприятие с ремонтными боксами и гаражами, которое просто не было видно с дороги. Колоссальный хаос вокруг затмил первоначальный объект проверки – продовольственный склад, выглядевший на этом фоне образцом чистоты и порядка. На обнаруженном АТП не нашлось ни хозяина, ни документов на объект, ни тем более договора о вывозе мусора.На исправление ситуации и наведение порядка хозяевам всех объектов дали время, параллельно пригласив их в прокуратуру. По словам заместителя главы Норильска по городскому хозяйству Николая Жигулина, прибегать к кардинальным мерам комиссия пока не будет, но возьмет исполнение предписаний на особый контроль:«На всех объектах, которые мы сегодня объехали, были зафиксированы нарушения, – прокомментировал ситуацию для журналистов Николай Жигулин. – Везде мы обнаружили формальный подход к соблюдению законодательства в данной сфере, кое-где не видели и такого. Впредь мы продолжим практику совместных с прокуратурой проверок индивидуальных предпринимателей и юридических лиц в рамках муниципального контроля и своих полномочий».Исполняющий обязанности прокурора Норильска Хаваж Гутаев отметил:«Мы намерены продолжить начатую работу. По предписаниям администрации прокуратура будет проводить проверки и привлекать виновных к административной ответственности. В случаях нанесения значительного вреда окружающей среде будут решаться вопросы возбуждения уголовных дел. В отношении сегодняшних случаев по договорённости с администрацией мы решили не применять сразу кардинальных мер к нарушителям, а дать им возможность исправить положение, привести свои территории в порядок».Денис Кожевников, фото автора